Бійці ЗСУ отримали нагороди від Сирського

Сирський на передовій вручив нагороди військовим
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час перебування на лінії фронту відзначив нагородами військовослужбовців. Він подякував кожному, хто захищає країну на війні.
Фотографії нагороджених захисників Сирський опублікував в Telegram у п'ятницю, 14 червня.
Нагороди за вірність військовій присязі
Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що в українській армії є тисячі історій про героїзм та відданість країні.
"Під час роботи в районах бойових дій, як завжди, відзначив кращих за вірність військовій присязі та мужність у захисті держави", — йдеться у повідомленні.
Сирський також подякував кожному солдату та командиру, які захищають українські похиції та знищують окупантів.
Нагадаємо, раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав декілька бойових частин на сході країни та оцінив ситуацію на фронті. За його словами, найважче українським бійцям зараз на Покровському та Курахівському напрямку.
Також Сирський зустрівся із командирами армії та заявив, що скоро у війську відбудеться модернізація певних родів.
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