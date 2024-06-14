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Сирський на передовій вручив нагороди військовим

14 червня 2024 11:54
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Бійці ЗСУ отримали нагороди від Сирського
Військовий отримує нагороду від Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Фото: osirskiy / Telegram
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час перебування на лінії фронту відзначив нагородами військовослужбовців. Він подякував кожному, хто захищає країну на війні.

Фотографії нагороджених захисників Сирський опублікував в Telegram у п'ятницю, 14 червня.

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Нагороди за вірність військовій присязі

Сирський нагороджує бійців ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ та бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Фото: osirskiy / Telegram

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що в українській армії є тисячі історій про героїзм та відданість країні.

"Під час роботи в районах бойових дій, як завжди, відзначив кращих за вірність військовій присязі та мужність у захисті держави", — йдеться у повідомленні.

Сирський нагороджує бійців ЗСУ
Олександр Сирський та українські захисники. Фото: osirskiy / Telegram

Сирський також подякував кожному солдату та командиру, які захищають українські похиції та знищують окупантів.

Сирський нагороджує бійців ЗСУ
Сирський нагороджує військового. Фото: osirskiy / Telegram 

Нагадаємо, раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав декілька бойових частин на сході країни та оцінив ситуацію на фронті. За його словами, найважче українським бійцям зараз на Покровському та Курахівському напрямку.

Також Сирський зустрівся із командирами армії та заявив, що скоро у війську відбудеться модернізація певних родів. 

Олександр Сирський
фронт
нагорода
війна в Україні
армія
війна
ЗСУ

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