Бійці ЗСУ отримали нагороди від Сирського

Військовий отримує нагороду від Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Фото: osirskiy / Telegram

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час перебування на лінії фронту відзначив нагородами військовослужбовців. Він подякував кожному, хто захищає країну на війні.

Фотографії нагороджених захисників Сирський опублікував в Telegram у п'ятницю, 14 червня.

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Головнокомандувач ЗСУ та бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Фото: osirskiy / Telegram

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що в українській армії є тисячі історій про героїзм та відданість країні.

"Під час роботи в районах бойових дій, як завжди, відзначив кращих за вірність військовій присязі та мужність у захисті держави", — йдеться у повідомленні.

Олександр Сирський та українські захисники. Фото: osirskiy / Telegram

Сирський також подякував кожному солдату та командиру, які захищають українські похиції та знищують окупантів.

Сирський нагороджує військового. Фото: osirskiy / Telegram

Нагадаємо, раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав декілька бойових частин на сході країни та оцінив ситуацію на фронті. За його словами, найважче українським бійцям зараз на Покровському та Курахівському напрямку.

Також Сирський зустрівся із командирами армії та заявив, що скоро у війську відбудеться модернізація певних родів.