Бойцы ВСУ получили награды от Сырского

Сырский на передовой вручил награды военным
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский во время пребывания на линии фронта отметил наградами военнослужащих. Он поблагодарил каждого, кто защищает страну на войне.
Фотографии награжденных защитников Сырский опубликовал в Telegram в пятницу, 14 июня.
Награды за верность военной присяге
Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что в украинской армии есть тысячи историй о героизме и преданности стране.
"Во время работы в районах боевых действий, как всегда, отметил лучших в верности военной присяге и мужестве в защите государства", — говорится в сообщении.
Сырский также поблагодарил каждого солдата и командира, которые защищают украинские позиции и уничтожают оккупантов.
Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил несколько боевых частей на востоке страны и оценил ситуацию на фронте. По его словам, тяжелее всего украинским бойцам сейчас на Покровском и Кураховском направлении.
Также Сырский встретился с командирами армии и заявил, что в скором времени в армии состоится модернизация определенных родов.
Читайте Новини.LIVE!