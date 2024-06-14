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Сырский на передовой вручил награды военным

14 июня 2024 11:54
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Бойцы ВСУ получили награды от Сырского
Военный получает награду от Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Фото: osirskiy / Telegram
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский во время пребывания на линии фронта отметил наградами военнослужащих. Он поблагодарил каждого, кто защищает страну на войне.

Фотографии награжденных защитников Сырский опубликовал в Telegram в пятницу, 14 июня.

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Сырский награждает бойцов ВСУ
Главнокомандующий ВСУ и бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского. Фото: osirskiy / Telegram

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что в украинской армии есть тысячи историй о героизме и преданности стране.

"Во время работы в районах боевых действий, как всегда, отметил лучших в верности военной присяге и мужестве в защите государства", — говорится в сообщении.

Сырский награждает бойцов ВСУ
Александр Сырский и украинские защитники. Фото: osirskiy / Telegram

Сырский также поблагодарил каждого солдата и командира, которые защищают украинские позиции и уничтожают оккупантов.

Сырский награждает бойцов ВСУ
Сырский награждает военного. Фото: osirskiy / Telegram

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил несколько боевых частей на востоке страны и оценил ситуацию на фронте. По его словам, тяжелее всего украинским бойцам сейчас на Покровском и Кураховском направлении.

Также Сырский встретился с командирами армии и заявил, что в скором времени в армии состоится модернизация определенных родов.

Александр Сырский
фронт
награда
война в Украине
армия
война
ВСУ

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