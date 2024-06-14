Бойцы ВСУ получили награды от Сырского

Военный получает награду от Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Фото: osirskiy / Telegram

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский во время пребывания на линии фронта отметил наградами военнослужащих. Он поблагодарил каждого, кто защищает страну на войне.

Фотографии награжденных защитников Сырский опубликовал в Telegram в пятницу, 14 июня.

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Главнокомандующий ВСУ и бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского. Фото: osirskiy / Telegram

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что в украинской армии есть тысячи историй о героизме и преданности стране.

"Во время работы в районах боевых действий, как всегда, отметил лучших в верности военной присяге и мужестве в защите государства", — говорится в сообщении.

Александр Сырский и украинские защитники. Фото: osirskiy / Telegram

Сырский также поблагодарил каждого солдата и командира, которые защищают украинские позиции и уничтожают оккупантов.

Сырский награждает военного. Фото: osirskiy / Telegram

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил несколько боевых частей на востоке страны и оценил ситуацию на фронте. По его словам, тяжелее всего украинским бойцам сейчас на Покровском и Кураховском направлении.

Также Сырский встретился с командирами армии и заявил, что в скором времени в армии состоится модернизация определенных родов.