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Прокуратура установила личность воина ВСУ, жестоко обезглавленного оккупантами в Донецкой области

19 июня 2024 12:57
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
В Донецкой области жестоко убили бойца ВСУ
Автомобиль, на капот которого положили голову казненного защитника. Фото: Х Андрея Костина
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что в настоящее время удалось установить личность украинского военнослужащего, который был жестоко убит на Донетчине российскими захватчиками путем обезглавления. Поскольку еще продолжается подтверждение личных данных павшего воина, его имя не разглашается.

Об этом Костин написал на своей странице в Х в среду, 19 июня.

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"Об расследовании жестокого убийства защитника Украины в Донецкой области, о котором стало известно вчера. Установлена личность погибшего", — отметил Костин.

Он добавил, что в настоящее время прокуратура не может назвать его имя, поскольку продолжаются процедуры для окончательного подтверждения его данных.

Костин добавил, что удалось идентифицировать российских командиров, потенциально ответственных за обезглавливание украинского защитника. Эта информация проверяется.

Генпрокурор подчеркнул, что этот факт является еще одним подтверждением, что полное пренебрежение международным правом и общечеловеческой моралью — это государственная политика государства-агрессора.

"Каждый мировой лидер, давит руку путина, должен осознавать, что давит руку лицу, терпящему варварские убийства", — отметил Костин.

сообщение Костина
Сообщение Костина об украинском погибшем. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что одному из подразделений российских захватчиков в Волновахском районе было отдано приказ не брать в плен украинских военных. Вместо этого оккупанты начали обезглавливать бойцов.

Факт обезглавления украинского защитника зафиксирован в Донецкой области.

Напоминаем, Костин заявил, что около 90% украинских военнопленных в России подвергаются различным пыткам, бесчеловечному отношению и насилию.

Украина
убийство
военные преступления
война в Украине
война
Андрей Костин

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