Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Прокуратура встановила особу воїна ЗСУ, жорстоко обезглавленого окупантами на Донеччині arrow

Прокуратура встановила особу воїна ЗСУ, жорстоко обезглавленого окупантами на Донеччині

19 червня 2024 12:57
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
На Донеччині жорстоко вбили бійця ЗСУ
Автомобіль, на капот якого поклали голову страченого захисника. Фото: Х Андрія Костіна
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що наразі вдалося встановини особу українського військовослужбовця, який був жорстоко вбитий на Донеччині російськими загарбниками шляхом обезголовлення. Оскільки ще триває підтвердження особистих даних полеглого воїна, його ім'я не розголошується.

Про це Костін написав на своїй сторінці в Х у середу, 19 червня.

Читайте також:

З'ясована особа страченого окупантами воїна

"Щодо розслідування жорстокого вбивства захисника України на Донеччині, про яке стало відомо вчора. Встановлено особу загиблого", — зазначив Костін.

Він додав, що наразі прокуратура не може назвати його імені, оскільки тривають процедури для остаточного підтвердження його даних.

Костін додав, що вдалося ідентифікувати російських командирів, потенційно відповідальних за обезголовлення українського захисника. Ця інформація перевіряється.

Генпрокурор наголосив, що цей факт є ще одним підтвердженням, що повна зневага до міжнародного права та загальнолюдської моралі — це державна політика держави-агресора.

"Кожен світовий лідер, який тисне руку путіну, повинен усвідомлювати, що тисне руку особі, яка толерує варварські вбивства", — зазначив Костін.

повідомлення Костіна
Повідомлення Костіна про українського полеглого. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що одному з підрозділів російських загарбників у Волноваському районі віддали наказ не брати у полон українських військових. Натомість окупанти почали обезголовлювати бійців.

Факт обезголовлення українського захисника зафіксовано на Донеччині.

Нагадуємо, Костін заявив, що близько 90% українських військовополонених у Росії зазнають різного роду катувань, нелюдського ставлення та насильства.

Україна
вбивство
військові злочини
війна в Україні
війна
Андрій Костін

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту