На Донеччині жорстоко вбили бійця ЗСУ

Автомобіль, на капот якого поклали голову страченого захисника. Фото: Х Андрія Костіна

Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що наразі вдалося встановини особу українського військовослужбовця, який був жорстоко вбитий на Донеччині російськими загарбниками шляхом обезголовлення. Оскільки ще триває підтвердження особистих даних полеглого воїна, його ім'я не розголошується.

Про це Костін написав на своїй сторінці в Х у середу, 19 червня.

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З'ясована особа страченого окупантами воїна

"Щодо розслідування жорстокого вбивства захисника України на Донеччині, про яке стало відомо вчора. Встановлено особу загиблого", — зазначив Костін.

Він додав, що наразі прокуратура не може назвати його імені, оскільки тривають процедури для остаточного підтвердження його даних.

Костін додав, що вдалося ідентифікувати російських командирів, потенційно відповідальних за обезголовлення українського захисника. Ця інформація перевіряється.

Генпрокурор наголосив, що цей факт є ще одним підтвердженням, що повна зневага до міжнародного права та загальнолюдської моралі — це державна політика держави-агресора.

"Кожен світовий лідер, який тисне руку путіну, повинен усвідомлювати, що тисне руку особі, яка толерує варварські вбивства", — зазначив Костін.

Повідомлення Костіна про українського полеглого. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що одному з підрозділів російських загарбників у Волноваському районі віддали наказ не брати у полон українських військових. Натомість окупанти почали обезголовлювати бійців.

Факт обезголовлення українського захисника зафіксовано на Донеччині.

Нагадуємо, Костін заявив, що близько 90% українських військовополонених у Росії зазнають різного роду катувань, нелюдського ставлення та насильства.