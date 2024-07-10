Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow На Запорожском направлении россияне расстреляли группу украинских военнопленных — видео arrow

На Запорожском направлении россияне расстреляли группу украинских военнопленных — видео

10 июля 2024 16:59
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Россияне казнили пленных военных в Запорожской области — видео
Россияне расстреливают украинских военнопленных. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Военнослужащие российской армии в очередной раз совершили военное преступление в Украине. На линии фронта они расстреляли группу украинских военнопленных.

Об этом сообщил волонтер Сергей Стерненко в Telegram, в среду, 10 июля.

Читайте также:

Кто причастен к военному преступлению

По словам Стерененко, преступление совершили российские оккупанты из состава 70-го мотострелкового полка Вооруженных сил России.

"На Запорожском направлении российские мразоты расстреляли группу украинских военнопленных. По предварительным данным, преступление совершили оккупанты из состава 70 МСП ВС РФ", — говорится в сообщении.

Волонтер добавил, что если россиян не остановить, то еще будет много жертв, в том числе и среди гражданского населения.

"Если кто до сих пор ищет мира с этими уродами, то знайте — если их не остановить, то так же они поступят и с вами, вашими друзьями, родителями и детьми", — подытожил Стерненко.

Внимание! Видео содержит чувствительный контент 18+

Напомним, Международный уголовный суд и украинские следователи расследуют пытки и жестокое обращение в отношении украинских военнопленных в российских тюрьмах. В России враг казнил более 100 военных.

Также мы писали, что украинская разведка нашла военных армии России, которые расстреляли военнопленных под поселком Роботино Запорожской области. К военному преступлению причастны четыре человека.

Ранее мы сообщали, что одному из подразделений российских захватчиков в Волновахском районе было отдано приказ не брать в плен украинских военных. Вместо этого оккупанты начали обезглавливать бойцов.

А генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что около 90% украинских военнопленных в России подвергаются разного рода пыткам, бесчеловечному отношению и насилию.

война убийство Сергей Стерненко Запорожская область казнь пленные военные преступления война в Украине военнослужащие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь