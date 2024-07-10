Россияне казнили пленных военных в Запорожской области — видео

Россияне расстреливают украинских военнопленных. Фото: скриншот

Военнослужащие российской армии в очередной раз совершили военное преступление в Украине. На линии фронта они расстреляли группу украинских военнопленных.

Об этом сообщил волонтер Сергей Стерненко в Telegram, в среду, 10 июля.

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Кто причастен к военному преступлению

По словам Стерененко, преступление совершили российские оккупанты из состава 70-го мотострелкового полка Вооруженных сил России.

"На Запорожском направлении российские мразоты расстреляли группу украинских военнопленных. По предварительным данным, преступление совершили оккупанты из состава 70 МСП ВС РФ", — говорится в сообщении.

Волонтер добавил, что если россиян не остановить, то еще будет много жертв, в том числе и среди гражданского населения.

"Если кто до сих пор ищет мира с этими уродами, то знайте — если их не остановить, то так же они поступят и с вами, вашими друзьями, родителями и детьми", — подытожил Стерненко.

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Напомним, Международный уголовный суд и украинские следователи расследуют пытки и жестокое обращение в отношении украинских военнопленных в российских тюрьмах. В России враг казнил более 100 военных.

Также мы писали, что украинская разведка нашла военных армии России, которые расстреляли военнопленных под поселком Роботино Запорожской области. К военному преступлению причастны четыре человека.

Ранее мы сообщали, что одному из подразделений российских захватчиков в Волновахском районе было отдано приказ не брать в плен украинских военных. Вместо этого оккупанты начали обезглавливать бойцов.

А генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что около 90% украинских военнопленных в России подвергаются разного рода пыткам, бесчеловечному отношению и насилию.