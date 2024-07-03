Скільки українських військових росіяни стратили в полоні

Українські полонені. Ілюстративне фото: росЗМІ

Міжнародний кримінальний суд та українські слідчі розслідують катування та жорстоке поводження щодо українських військовополонених у російських в’язницях. На їх територіях ворог стратив понад 100 військових.

Про це заявив керівник Департаменту Офісу Генпрокурора з протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Юрій Бєлоусов в інтерв’ю "Укрінформу".

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Катування українських полонених

Бєлоусов розповів, що катування українських полонених у російських в'язницях є системним і показує невіддільну частину російської політики. Такі розслідування перебувають у фокусі уваги МКС, тому він сподівається, що співпраця дасть результати.

Водночас українські слідчі збирають докази з місць, де практика катувань найбільш поширена — для цього є окремий підрозділ.

За словами Бєлоусова, питання лише часу, коли причетні до катувань особи потраплять у наші руки. Він додав, що у місцях неволі на території Росії окупанти стратили понад 110 українських військових.

"Акцент на стратах саме під час здачі в полон — тут фігурує 62 випадки. Проте загалом у нас понад 110 військових були страчені уже після здачі в полон у місцях несвободи. Це й та сама "Оленівка", — зазначив він.

Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що понад 14 тисяч українських громадян досі перебувають у російському полоні.

Крім того, 28 червня з російського полону вдалося повернути десятьох цивільних українців. Серед них був заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.