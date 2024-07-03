Сколько украинских военных россияне казнили в плену

Украинские пленные. Иллюстративное фото: росСМИ

Международный уголовный суд и украинские следователи расследуют пытки и жестокое обращение с украинскими военнопленными в российских тюрьмах. На их территории враг казнил более 100 военных.

Об этом заявил руководитель Департамента Офиса Генпрокурора по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Юрий Белоусов в интервью "Укринформу".

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Пытки украинских пленных

Белоусов рассказал, что пытка украинских пленных в российских тюрьмах является системной и показывает неотъемлемую часть российской политики. Такие расследования находятся в фокусе внимания МКС, поэтому он надеется, что сотрудничество даст результаты.

В то же время украинские следователи собирают доказательства с мест, где практика пыток наиболее распространена — для этого есть отдельное подразделение.

По словам Белоусова, вопрос лишь времени, когда причастные к пыткам лица попадут в наши руки. Он добавил, что в местах неволи на территории России оккупанты казнили более 110 украинских военных.

"Акцент на казнях именно во время сдачи в плен — здесь фигурирует 62 случая. Однако в общей сложности у нас более 110 военных были казнены уже после сдачи в плен в местах несвободы. Это и та же "Оленовка", — отметил он.

Напомним, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что более 14 тысяч украинских граждан по-прежнему находятся в российском плену.

Кроме того, 28 июня из российского плена удалось вернуть десять гражданских украинцев. Среди них был заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.