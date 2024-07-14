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Російські загарбники показали запуск надпотужної бомби по території України

14 липня 2024 12:39
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Скидання надпотужної бомби в Україні
Момент вибуху бомби ФАБ3000. Фото: скриншот
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Російські пілоти опублікували запуск надпотужної авіаційної бомби ФАБ3000 по населеному пункту в Україні. При цьому один з льотчиків заявив, що пуск відбувся нібито по командному пункту Сил оборони. 

Відео зі скиданням надпотужної авіабомби російські загарбники виклали у Telegram.

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Російські пілоти показали відео, на якому видно, як вони готуються до бойового вильоту. Після цього вони демонструють свою "роботу", скинувши надпотужну бомбу ФАБ3000 на населений пункт в Україні. 

"ФАБ3000 здатна знищувати дуже укріплені цілі, довготривалі та поглиблені командні пункти. З бойовою потужністю цієї бомби важко не рахуватися", — зазначив пілот-загарбник.

Також загарбник додав, що дуже складно уявити мішень, яку не могла б знищити така бомба.

Раніше ми розповідали, що Президент України Володимир Зеленський розповів, що протягом тижня росіяни скинули на українські міста близько 700 керованих авіаційних бомб. Також росіяни використали для атак проти нашої держави понад 170 ударних безпілотники та 80 ракет.

Нагадаємо, Росія завдала ударів по Нікопольському району, внаслідок чого там пошкоджений приватний будинок.

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