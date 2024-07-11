Обстріл Нікополя 11 липня - в ОВА повідомили про наслідки

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська у середу увечері, 10 липня, завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області. Внаслідок атак пошкоджений приватний будинок.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram у четвер, 11 липня.

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Вчора увечері Нікопольський район вчергове зазнав російських ударів. А сьогодні вранці загарбники атакували населені пункти повторно, застосувавши дрони-камікадзе й артилерію.

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Внаслідок обстрілів було влучання по райцентру та Марганецькій громаді — пошкоджено приватний будинок. На щастя, люди не постраждали.

Наслідки атаки. Фото: Дніпропетровська ОВА

Також вночі в Дніпропетровській області працювала ППО — захисники збили дрон.

Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, в ніч проти 11 липня силам ППО вдалося збити шість ударних дронів, які ворог запустив з Приморсько-Ахтарська.

Також ми писали, що вчора Росія атакувала енергооб'єкт на території Рівненської області за допомогою дрона-камікадзе типу Shahed. В Укренерго розповіли про наслідки.