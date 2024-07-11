Обстріл Нікополя 11 липня - в ОВА повідомили про наслідки

На Дніпропетровщині лунали вибухи — ворог обстріляв Нікополь з артилерії та дронів
Російські війська у середу увечері, 10 липня, завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області. Внаслідок атак пошкоджений приватний будинок.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram у четвер, 11 липня.
Обстріли Нікопольського району
Вчора увечері Нікопольський район вчергове зазнав російських ударів. А сьогодні вранці загарбники атакували населені пункти повторно, застосувавши дрони-камікадзе й артилерію.
Внаслідок обстрілів було влучання по райцентру та Марганецькій громаді — пошкоджено приватний будинок. На щастя, люди не постраждали.
Також вночі в Дніпропетровській області працювала ППО — захисники збили дрон.
Нагадаємо, в ніч проти 11 липня силам ППО вдалося збити шість ударних дронів, які ворог запустив з Приморсько-Ахтарська.
Також ми писали, що вчора Росія атакувала енергооб'єкт на території Рівненської області за допомогою дрона-камікадзе типу Shahed. В Укренерго розповіли про наслідки.
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