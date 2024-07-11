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Вночі Росія атакувала Україну ракетами та дронами — скільки цілей збила ППО

11 липня 2024 08:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Повітряних силах назвали кількість російських цілей, які вночі збила ППО
Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: ЗСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники в ніч проти четверга, 11 липня, атакували Україну ракетами та безпілотниками. Під час протиповітряного бою українським захисникам вдалося збити шість ударних дронів.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.

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Ворог завдав ударів по Сумській області двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із території Курської області. Також росіяни запустили шість ударних безпілотників типу "шахед" із Приморсько-Ахтарська.

Силами ППО вдалося збити всі ворожі БпЛА у небі над Миколаївською, Хмельницькою, Львівською та Івано-Франківською областях.

До відбиття повітряного нападу залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

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Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, вночі у Львівській області пролунали вибухи внаслідок роботи сил протиповітряної оборони. 

Також ми писали, що Росія атакувала енергооб'єкт на території Рівненської області за допомогою дрона-камікадзе типу Shahed. В Укренерго розповіли про наслідки.

 

безпілотники обстріли ППО ракети війна в Україні Росія

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