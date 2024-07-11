У Повітряних силах назвали кількість російських цілей, які вночі збила ППО

Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: ЗСУ

Російські загарбники в ніч проти четверга, 11 липня, атакували Україну ракетами та безпілотниками. Під час протиповітряного бою українським захисникам вдалося збити шість ударних дронів.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.

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Нічна атака на Україну 11 липня

Ворог завдав ударів по Сумській області двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із території Курської області. Також росіяни запустили шість ударних безпілотників типу "шахед" із Приморсько-Ахтарська.

Силами ППО вдалося збити всі ворожі БпЛА у небі над Миколаївською, Хмельницькою, Львівською та Івано-Франківською областях.

До відбиття повітряного нападу залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, вночі у Львівській області пролунали вибухи внаслідок роботи сил протиповітряної оборони.

Також ми писали, що Росія атакувала енергооб'єкт на території Рівненської області за допомогою дрона-камікадзе типу Shahed. В Укренерго розповіли про наслідки.