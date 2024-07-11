У Повітряних силах назвали кількість російських цілей, які вночі збила ППО

Вночі Росія атакувала Україну ракетами та дронами — скільки цілей збила ППО
Російські загарбники в ніч проти четверга, 11 липня, атакували Україну ракетами та безпілотниками. Під час протиповітряного бою українським захисникам вдалося збити шість ударних дронів.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.
Нічна атака на Україну 11 липня
Ворог завдав ударів по Сумській області двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із території Курської області. Також росіяни запустили шість ударних безпілотників типу "шахед" із Приморсько-Ахтарська.
Силами ППО вдалося збити всі ворожі БпЛА у небі над Миколаївською, Хмельницькою, Львівською та Івано-Франківською областях.
До відбиття повітряного нападу залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.
Нагадаємо, вночі у Львівській області пролунали вибухи внаслідок роботи сил протиповітряної оборони.
Також ми писали, що Росія атакувала енергооб'єкт на території Рівненської області за допомогою дрона-камікадзе типу Shahed. В Укренерго розповіли про наслідки.
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