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Ночью Россия атаковала Украину ракетами и дронами — сколько целей сбила ПВО

11 июля 2024 08:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Воздушных силах назвали количество российских целей, которое ночью сбила ПВО
Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: ВСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в ночь на четверг, 11 июля, атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Во время противовоздушного боя украинским защитникам удалось сбить шесть ударных дронов.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram.

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Враг нанес удары по Сумской области двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" с территории Курской области. Также россияне запустили шесть ударных беспилотников типа "шахед" из Приморско-Ахтарска.

Силами ПВО удалось сбить все вражеские БпЛА в небе над Николаевской, Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областями.

К отражению воздушного нападения привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

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Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Напомним, ночью во Львовской области прогремели взрывы в результате работы сил противовоздушной обороны.

Также мы писали, что Россия атаковала энергообъект на территории Ровенской области с помощью дрона-камикадзе типа Shahed. В Укрэнерго рассказали о последствиях.

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