В Воздушных силах назвали количество российских целей, которое ночью сбила ПВО

Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: ВСУ

Российские захватчики в ночь на четверг, 11 июля, атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Во время противовоздушного боя украинским защитникам удалось сбить шесть ударных дронов.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram.

Читайте также:

Ночная атака на Украину 11 июля

Враг нанес удары по Сумской области двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" с территории Курской области. Также россияне запустили шесть ударных беспилотников типа "шахед" из Приморско-Ахтарска.

Силами ПВО удалось сбить все вражеские БпЛА в небе над Николаевской, Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областями.

К отражению воздушного нападения привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Напомним, ночью во Львовской области прогремели взрывы в результате работы сил противовоздушной обороны.

Также мы писали, что Россия атаковала энергообъект на территории Ровенской области с помощью дрона-камикадзе типа Shahed. В Укрэнерго рассказали о последствиях.