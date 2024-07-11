В Воздушных силах назвали количество российских целей, которое ночью сбила ПВО

Ночью Россия атаковала Украину ракетами и дронами — сколько целей сбила ПВО
Российские захватчики в ночь на четверг, 11 июля, атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Во время противовоздушного боя украинским защитникам удалось сбить шесть ударных дронов.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram.
Ночная атака на Украину 11 июля
Враг нанес удары по Сумской области двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" с территории Курской области. Также россияне запустили шесть ударных беспилотников типа "шахед" из Приморско-Ахтарска.
Силами ПВО удалось сбить все вражеские БпЛА в небе над Николаевской, Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областями.
К отражению воздушного нападения привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.
Напомним, ночью во Львовской области прогремели взрывы в результате работы сил противовоздушной обороны.
Также мы писали, что Россия атаковала энергообъект на территории Ровенской области с помощью дрона-камикадзе типа Shahed. В Укрэнерго рассказали о последствиях.
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