Окупанти обстріляли енергетику на Рівненщині - що відомо

Атака на енергооб'єкт. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська в ніч проти середи, 10 липня, атакували енергооб'єкт на території Рівненської області. Для цього ворог застосовував дрон-камікадзе типу Shahed.

Про це заявила пресслужба Укренерго у Telegram.

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"Сьогодні вночі ворог здійснив атаку БпЛА на енергооб'єкт на Рівненщині. В окремих районах регіону знеструмлювались побутові та промислові споживачі", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго зазначили, що наразі енергоживлення всіх споживачів відновлено. Тривають аварійно-рятувальні роботи.

Скриншот допису Укренерго

Раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергосистемі України залишається складною. Проте, за його словами, з 20 липня тривалість відключень електропостачання буде скорочена.

А за словами голови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, досягнення 100% справедливості при відключеннях електроенергії не завжди можливе через технічні обмеження.