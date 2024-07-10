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Росія атакувала енергооб'єкт на Рівненщині — в Укренерго проінформували щодо наслідків

10 липня 2024 08:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Окупанти обстріляли енергетику на Рівненщині - що відомо
Атака на енергооб'єкт. Ілюстративне фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська в ніч проти середи, 10 липня, атакували енергооб'єкт на території Рівненської області. Для цього ворог застосовував дрон-камікадзе типу Shahed.

Про це заявила пресслужба Укренерго у Telegram.

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"Сьогодні вночі ворог здійснив атаку БпЛА на енергооб'єкт на Рівненщині. В окремих районах регіону знеструмлювались побутові та промислові споживачі", — йдеться у повідомленні.

В Укренерго зазначили, що наразі енергоживлення всіх споживачів відновлено. Тривають аварійно-рятувальні роботи.

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Скриншот допису Укренерго

Раніше Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ситуація в енергосистемі України залишається складною. Проте, за його словами, з 20 липня тривалість відключень електропостачання буде скорочена.

А за словами голови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, досягнення 100% справедливості при відключеннях електроенергії не завжди можливе через технічні обмеження.

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