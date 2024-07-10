Оккупанты обстреляли энергетику на Ровенщине - что известно

Россия атаковала энергообъект на Ровенщине — в Укрэнерго проинформировали о последствиях
Российские войска в ночь на среду, 10 июля, атаковали энергообъект на территории Ровенской области. Для этого враг применял дрон-камикадзе типа Shahed.
Об этом заявила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
Атака на энергетику на Ровенщине 10 июля
"Сегодня ночью враг совершил атаку БпЛА на энергообъект в Ровенской области. В отдельных районах региона обесточивались бытовые и промышленные потребители", — говорится в сообщении.
В Укрэнерго отметили, что в настоящее время энергопитание всех потребителей возобновлено. Продолжаются аварийно-спасательные работы.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Однако, по его словам, с 20 июля продолжительность отключений электроснабжения будет сокращена.
А по словам главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, достижение 100% справедливости при отключениях электроэнергии не всегда возможно из-за технических ограничений.
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