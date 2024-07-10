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Россия атаковала энергообъект на Ровенщине — в Укрэнерго проинформировали о последствиях

10 июля 2024 08:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Оккупанты обстреляли энергетику на Ровенщине - что известно
Атака на энергообъект. Иллюстративное фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в ночь на среду, 10 июля, атаковали энергообъект на территории Ровенской области. Для этого враг применял дрон-камикадзе типа Shahed.

Об этом заявила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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"Сегодня ночью враг совершил атаку БпЛА на энергообъект в Ровенской области. В отдельных районах региона обесточивались бытовые и промышленные потребители", — говорится в сообщении.

В Укрэнерго отметили, что в настоящее время энергопитание всех потребителей возобновлено. Продолжаются аварийно-спасательные работы.

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Скриншот поста Укрэнерго

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Однако, по его словам, с 20 июля продолжительность отключений электроснабжения будет сокращена.

А по словам главы НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, достижение 100% справедливости при отключениях электроэнергии не всегда возможно из-за технических ограничений.

Ровенская область беспилотники обстрелы Укрэнерго энергосистема война в Украине свет атака

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