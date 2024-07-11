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На Днепропетровщине раздавались взрывы — враг обстрелял Никополь из артиллерии и дронов

11 июля 2024 08:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Обстрел Никополя 11 июля – в ОВА сообщили о последствиях
Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в среду вечером, 10 июля, нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате атак поврежден частный дом.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram в четверг, 11 июля.

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Обстрелы Никопольского района

Вчера вечером Никопольский район в очередной раз подвергся российским ударам. Сегодня же утром захватчики атаковали населенные пункты повторно, применив дроны-камикадзе и артиллерию.

обстрел из артиллерии Никополя 11 июля
Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА

В результате обстрелов было попадание по райцентру и Марганецкой общине — поврежден частный дом. К счастью, люди не пострадали.

Россияне атаковали Никопольский район из дронов
Последствия атаки. Фото: Днепропетровская ОВА

Также ночью в Днепропетровской области работала ПВО — защитники сбили дрон.

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Скриншот поста Лысака

Напомним, в ночь на 11 июля силам ПВО удалось сбить шесть ударных дронов, которые враг запустил из Приморско-Ахтарска.

Также мы писали, что вчера Россия атаковала энергообъект на территории Ровенской области с помощью дрона-камикадзе типа Shahed. В Укрэнерго рассказали о последствиях.

беспилотники Днепропетровская область обстрелы война в Украине Россия атака

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