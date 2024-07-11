Обстрел Никополя 11 июля – в ОВА сообщили о последствиях

На Днепропетровщине раздавались взрывы — враг обстрелял Никополь из артиллерии и дронов
Российские войска в среду вечером, 10 июля, нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате атак поврежден частный дом.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак в Telegram в четверг, 11 июля.
Обстрелы Никопольского района
Вчера вечером Никопольский район в очередной раз подвергся российским ударам. Сегодня же утром захватчики атаковали населенные пункты повторно, применив дроны-камикадзе и артиллерию.
В результате обстрелов было попадание по райцентру и Марганецкой общине — поврежден частный дом. К счастью, люди не пострадали.
Также ночью в Днепропетровской области работала ПВО — защитники сбили дрон.
Напомним, в ночь на 11 июля силам ПВО удалось сбить шесть ударных дронов, которые враг запустил из Приморско-Ахтарска.
Также мы писали, что вчера Россия атаковала энергообъект на территории Ровенской области с помощью дрона-камикадзе типа Shahed. В Укрэнерго рассказали о последствиях.
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