Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Российские захватчики показали запуск сверхмощной бомбы по территории Украины arrow

Российские захватчики показали запуск сверхмощной бомбы по территории Украины

14 июля 2024 12:39
Дмитрий Галушка - Редактор
Сброс сверхмощной бомбы в Украине
Момент взрыва бомбы ФАБ3000. Фото: скриншот
Дмитрий Галушка - Редактор

Российские пилоты опубликовали запуск сверхмощной авиационной бомбы ФАБ3000 по населенному пункту в Украине. При этом один из лётчиков заявил, что пуск произошел якобы по командному пункту Сил обороны.

Видео со сбросом сверхмощной авиабомбы российские захватчики выложили в Telegram.

Читайте также:

Россияне сбросили сверхмощную бомбу

Российские пилоты показали видео, на котором видно, как они готовятся к боевому вылету. После этого они демонстрируют свою "работу", сбросив сверхмощную бомбу ФАБ3000 на населенный пункт в Украине.

"ФАБ3000 способна уничтожать очень укрепленные целые, долговременные и углубленные командные пункты. С боевой мощностью этой бомбы трудно не считаться", — отметил пилот-захватчик.

Также захватчик добавил, что очень сложно представить мишень, которую не могла уничтожить такая бомба.

Ранее мы рассказывали, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что за неделю россияне сбросили на украинские города около 700 управляемых авиационных бомб. Также россияне использовали для атак против нашего государства более 170 ударных беспилотников и 80 ракет.

Напомним, Россия нанесла удары по Никопольскому району, в результате чего там поврежден частный дом.

обстрелы оккупанты военные преступления Россия ракетный удар авиабомба

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля