Сброс сверхмощной бомбы в Украине

Момент взрыва бомбы ФАБ3000. Фото: скриншот

Российские пилоты опубликовали запуск сверхмощной авиационной бомбы ФАБ3000 по населенному пункту в Украине. При этом один из лётчиков заявил, что пуск произошел якобы по командному пункту Сил обороны.

Видео со сбросом сверхмощной авиабомбы российские захватчики выложили в Telegram.

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Российские пилоты показали видео, на котором видно, как они готовятся к боевому вылету. После этого они демонстрируют свою "работу", сбросив сверхмощную бомбу ФАБ3000 на населенный пункт в Украине.

"ФАБ3000 способна уничтожать очень укрепленные целые, долговременные и углубленные командные пункты. С боевой мощностью этой бомбы трудно не считаться", — отметил пилот-захватчик.

Также захватчик добавил, что очень сложно представить мишень, которую не могла уничтожить такая бомба.

Ранее мы рассказывали, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что за неделю россияне сбросили на украинские города около 700 управляемых авиационных бомб. Также россияне использовали для атак против нашего государства более 170 ударных беспилотников и 80 ракет.

Напомним, Россия нанесла удары по Никопольскому району, в результате чего там поврежден частный дом.