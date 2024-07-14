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Обстріли України протягом тижня — Зеленський описав масштаби російського повітряного терору

14 липня 2024 12:12
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Обстріли України 8-14 липня — Зеленський зробив заяву
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів, що протягом тижня росіяни скинули на українські міста близько 700 керованих авіаційних бомб. Також росіяни використали для атак проти нашої держави понад 170 ударних безпілотники та 80 ракет.

Про це Зеленський розповів у неділю, 14 липня. 

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"Лише від початку цього тижня Росія застосувала проти України більш ніж 700 керованих авіаційних бомб, понад 170 ударних безпілотників різних типів та майже 80 ракет", — розповів президент.

Зеленський підкреслив, що масштабу цих злочинів має відповідати й масштаб рішень на захист життя. Він додав, що кожен партнер України може вплинути на ситуацію та підсилити захист нашої держави від терору. 

"І Україна вдячна всім нашим друзям, хто саме так робить. Разом здолаємо зло", — заявив Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський розповів про свій візит до Сполучених Штатів. Зокрема він повідомив про зустрічі з президентом країни Джо Байденом, спікером Палати представників Майком Джонсоном та іншими американськими діячами.

Крім того, Зеленський прибув з міжнародним візитом до Ірландії. В аеропорту "Шеннон" його зустрічав прем’єр-міністр країни Саймон Гарріс.

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