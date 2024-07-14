Обстрелы Украины 8-14 июля - Зеленский сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что за неделю россияне сбросили на украинские города около 700 управляемых авиационных бомб. Также россияне использовали для атак против нашего государства более 170 ударных беспилотников и 80 ракет.

Об этом Зеленский рассказал в воскресенье, 14 июля.

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"Только с начала этой недели Россия применила против Украины более 700 управляемых авиационных бомб, более 170 ударных беспилотников разных типов и почти 80 ракет", — рассказал президент.

Зеленский подчеркнул, что масштабу этих преступлений должен соответствовать и масштаб решений в защиту жизни. Он добавил, что каждый партнер Украины может повлиять на ситуацию и усилить защиту нашего государства от террора.

"И Украина благодарна всем нашим друзьям, кто именно так делает. Вместе преодолеем зло", — заявил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Зеленский рассказал о своем визите в Соединенные Штаты. В частности, он сообщил о встречах с президентом страны Джо Байденом, спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и другими американскими деятелями.

Кроме того, Зеленский прибыл с международным визитом в Ирландию. В аэропорту "Шэннон" его встречал премьер-министр страны Саймон Гаррис.