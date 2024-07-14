Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Обстрелы Украины в течение недели — Зеленский описал масштабы российского воздушного террора arrow

Обстрелы Украины в течение недели — Зеленский описал масштабы российского воздушного террора

14 июля 2024 12:12
Дмитрий Галушка - Редактор
Обстрелы Украины 8-14 июля - Зеленский сделал заявление
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Дмитрий Галушка - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что за неделю россияне сбросили на украинские города около 700 управляемых авиационных бомб. Также россияне использовали для атак против нашего государства более 170 ударных беспилотников и 80 ракет.

Об этом Зеленский рассказал в воскресенье, 14 июля.

Читайте также:

Россияне усилили обстрелы Украины

"Только с начала этой недели Россия применила против Украины более 700 управляемых авиационных бомб, более 170 ударных беспилотников разных типов и почти 80 ракет", — рассказал президент.

Зеленский подчеркнул, что масштабу этих преступлений должен соответствовать и масштаб решений в защиту жизни. Он добавил, что каждый партнер Украины может повлиять на ситуацию и усилить защиту нашего государства от террора.

"И Украина благодарна всем нашим друзьям, кто именно так делает. Вместе преодолеем зло", — заявил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Зеленский рассказал о своем визите в Соединенные Штаты. В частности, он сообщил о встречах с президентом страны Джо Байденом, спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и другими американскими деятелями.

Кроме того, Зеленский прибыл с международным визитом в Ирландию. В аэропорту "Шэннон" его встречал премьер-министр страны Саймон Гаррис.

Владимир Зеленский война Украина ракеты дроны война в Украине Россия ракетный удар авиабомба

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля