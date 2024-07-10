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Розстріл українських військових на Запоріжжі — Офіс Генпрокурора відкрив провадження

10 липня 2024 18:50
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Росіяни стратили полонених військових у Запорізькій області — відкрито провадження
Росіяни розстрілюють українських військовополонених. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Україна відкрила кримінальне провадження за фактом чергового воєнного злочину, вчиненого військовими російської армії. Окупанти розстріляли українських військовополонених на Запорізькому напрямку.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора України у Telegram в середу, 10 липня.

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Росіяни цинічно розстрілюють беззбройних людей

Генпрокурор Андрій Костін заявив, що військовослужбовці російської армії вчинили черговий воєнний злочин у червні 2024 року біля селища Роботине Запорізької області.

Він зазначив, що росіяни цинічно розстріляли беззбройних людей.

"Ще один доказ цього відео вбивства російськими військовими двох полонених українських бійців. На записі чітко видно, що захисники України склали зброю та не чинили жодного опору. Окупанти ж цинічно розстрілюють беззбройних людей", — йдеться у повідомленні.

Костін наголосив, що російська влада спеціально вбиває українців, це їхня політика.

"Ми знаємо, що це не випадковість. Це навмисна політика злочинного режиму кремля зі знищення всього українського. Знайдемо та покараємо всіх причетних: як тих, хто віддав цей злочинний наказ, так і безпосередніх виконавців цього жорстокого злочину", — зазначив він.

Провадження було відкрито за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. 

Увага! Відео містить чутливий контент 18+

Нагадаємо, 10 липня волонтер Сергій Стерненко опублікував відео розстрілу українських військовополонених росіянами. За його словами, злочин вчинили російські окупанти зі складу 70-го мотострілецького полку Збройних сил Росії. 

Раніше ми повідомляли, що одному з підрозділів російських загарбників у Волноваському районі віддали наказ не брати у полон українських військових. Натомість окупанти почали обезголовлювати бійців.

Також ми писали, що українська розвідка знайшла військових армії Росії, які причетні до іншого воєнного злочину під селищем Роботине Запорізької області. 

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