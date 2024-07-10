Россияне казнили пленных военных в Запорожской области — открыто производство

Россияне расстреливают украинских военнопленных. Фото: скриншот

Украина открыла уголовное производство по факту очередного военного преступления, совершенного военными российской армии. Оккупанты расстреляли украинских военнопленных на Запорожском направлении.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора Украины в Telegram в среду, 10 июля.

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Генпрокурор Андрей Костин заявил, что военнослужащие российской армии совершили очередное военное преступление в июне 2024 года около поселка Работино Запорожской области.

Он отметил, что россияне цинично расстреляли безоружных людей.

"Еще одно доказательство этого — видео убийства российскими военными двух пленных украинских бойцов. На записи четко видно, что защитники Украины сложили оружие и не сопротивлялись. Оккупанты же цинично расстреливают безоружных людей", — говорится в сообщении.

Костин подчеркнул, что российские власти специально убивают украинцев, это их политика.

"Мы знаем, что это не случайность. Это умышленная политика преступного режима кремля по уничтожению всего украинского. Найдем и накажем всех причастных: как отдавших этот преступный приказ, так и непосредственных исполнителей этого жестокого преступления", — отметил он.

Производство было открыто по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

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Напомним, 10 июля волонтер Сергей Стерненко опубликовал видео расстрела украинских военнопленных россиянами . По его словам, преступление совершили российские оккупанты из состава 70-го мотострелкового полка Вооруженных сил России.

Ранее мы сообщали, что одному из подразделений российских захватчиков в Волновахском районе было отдано приказ не брать в плен украинских военных. Вместо этого оккупанты начали обезглавливать бойцов.

Также мы писали, что украинская разведка нашла военных армии России, причастные к другому военному преступлению под поселком Работино Запорожской области.