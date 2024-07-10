Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Расстрел украинских военных на Запорожье — Офис Генпрокурора открыл уголовное производство arrow

Расстрел украинских военных на Запорожье — Офис Генпрокурора открыл уголовное производство

10 июля 2024 18:50
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Россияне казнили пленных военных в Запорожской области — открыто производство
Россияне расстреливают украинских военнопленных. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Украина открыла уголовное производство по факту очередного военного преступления, совершенного военными российской армии. Оккупанты расстреляли украинских военнопленных на Запорожском направлении.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора Украины в Telegram в среду, 10 июля.

Читайте также:

Россияне цинично расстреливают безоружных людей

Генпрокурор Андрей Костин заявил, что военнослужащие российской армии совершили очередное военное преступление в июне 2024 года около поселка Работино Запорожской области.

Он отметил, что россияне цинично расстреляли безоружных людей.

"Еще одно доказательство этого — видео убийства российскими военными двух пленных украинских бойцов. На записи четко видно, что защитники Украины сложили оружие и не сопротивлялись. Оккупанты же цинично расстреливают безоружных людей", — говорится в сообщении.

Костин подчеркнул, что российские власти специально убивают украинцев, это их политика.

"Мы знаем, что это не случайность. Это умышленная политика преступного режима кремля по уничтожению всего украинского. Найдем и накажем всех причастных: как отдавших этот преступный приказ, так и непосредственных исполнителей этого жестокого преступления", — отметил он.

Производство было открыто по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

Внимание! Видео содержит чувствительный контент 18+

Напомним, 10 июля волонтер Сергей Стерненко опубликовал видео расстрела украинских военнопленных россиянами . По его словам, преступление совершили российские оккупанты из состава 70-го мотострелкового полка Вооруженных сил России.

Ранее мы сообщали, что одному из подразделений российских захватчиков в Волновахском районе было отдано приказ не брать в плен украинских военных. Вместо этого оккупанты начали обезглавливать бойцов.

Также мы писали, что украинская разведка нашла военных армии России, причастные к другому военному преступлению под поселком Работино Запорожской области.

убийство Офис генерального прокурора Запорожская область казнь пленные Криминал военные преступления Андрей Костин преступление военнослужащие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь