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В Нацполиции назвали количество военных преступлений, которые совершили оккупанты с начала вторжения

18 июля 2024 13:01
Виктория Козырь - редактор
Преступления оккупантов в Украине — Нацполиция раскрыла страшные статистические данные
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
Виктория Козырь - редактор

В Национальной полиции Украины назвали количество преступлений, совершенных российскими оккупантами с начала полномасштабного вторжения. Также враг периодически совершает преступления против детей.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram в четверг, 18 июля.

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Всего начато 122 129 уголовных производств по фактам совершения на территории Украины преступлений военными России и их пособниками. Зафиксировано 106 767 случаев нарушения законов и обычаев войны. Также 9 279 производств за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 4 053 — за коллаборативную деятельность, 261 — за государственную измену.

К тому же захватчики совершают преступления против детей. В результате действий россиян погибли 561 несовершеннолетний украинец, ранения получили 1 462, пропали без вести 1 966. Разыскать удалось 29 860 детей. Также известно, что оккупанты депортировали в Россию 19 546, из которых 388 удалось вернуть домой.

С начала полномасштабного вторжения были найдены места несвободы и пыточных. Речь идет о 101 месте на деоккупированных районах, где россияне незаконно удерживали людей. 

"101 уголовное производство по фактам совершения военными РФ сексуального насилия", — говорится в сообщении.

Преступления России против Украины
Пост Нацполиции. Фото: t.me/UA_National_Police

Напомним, российские пилоты опубликовали запуск сверхмощной авиационной бомбы ФАБ3000 по населенному пункту в Украине. При этом один из летчиков заявил, что пуск произошел якобы по командному пункту Сил обороны.

Также военнослужащие российской армии в очередной раз совершили военное преступление в Украине. На линии фронта они расстреляли группу украинских военнопленных.

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