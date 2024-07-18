Преступления оккупантов в Украине — Нацполиция раскрыла страшные статистические данные

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

В Национальной полиции Украины назвали количество преступлений, совершенных российскими оккупантами с начала полномасштабного вторжения. Также враг периодически совершает преступления против детей.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram в четверг, 18 июля.

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Преступления оккупантов в Украине

Всего начато 122 129 уголовных производств по фактам совершения на территории Украины преступлений военными России и их пособниками. Зафиксировано 106 767 случаев нарушения законов и обычаев войны. Также 9 279 производств за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 4 053 — за коллаборативную деятельность, 261 — за государственную измену.

К тому же захватчики совершают преступления против детей. В результате действий россиян погибли 561 несовершеннолетний украинец, ранения получили 1 462, пропали без вести 1 966. Разыскать удалось 29 860 детей. Также известно, что оккупанты депортировали в Россию 19 546, из которых 388 удалось вернуть домой.

С начала полномасштабного вторжения были найдены места несвободы и пыточных. Речь идет о 101 месте на деоккупированных районах, где россияне незаконно удерживали людей.

"101 уголовное производство по фактам совершения военными РФ сексуального насилия", — говорится в сообщении.

Пост Нацполиции. Фото: t.me/UA_National_Police

Напомним, российские пилоты опубликовали запуск сверхмощной авиационной бомбы ФАБ3000 по населенному пункту в Украине. При этом один из летчиков заявил, что пуск произошел якобы по командному пункту Сил обороны.

Также военнослужащие российской армии в очередной раз совершили военное преступление в Украине. На линии фронта они расстреляли группу украинских военнопленных.