Прикордонники показали, як нищать окупантів на Запорізькому напрямку

Атака ворожих позицій дронами на Запоріжжі. Фото: скриншот

У Запорізькій області прикордонники-аеророзвідники виявили дві ворожі позиції та замасковану вантажівку окупантів. Влучними ударами дронів цілі було знищено.

Відео ліквідації окупантів опублікувала пресслужба Державної прикордонної служби у неділю, 28 липня.

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За допомогою FPV-дронів прикордонники вдарили в повітря по позиціях та транспорту російських загарбників.

"Влучно скоригувавши політ FPV-дронів, захисники ліквідували "нори" окупантів та перетворили "буханку" на купу брухту.

Прикордонники в складі Сил оборони України продовжують очищувати українську землю від кремлівської орди", — зазначили в ДПСУ.

Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі 28 липня безпілотники атакували нафтобазу у Курській області Росії. Також є інформація про потужні вибухи в районі електропідстанції у цій же області.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що протягом тижні російські військові застосували на території України близько 700 керованих авіабомб. Також окупанти били по українських населених пунктах більш як 100 "шахедів".

За даними Генштабу ЗСУ, на початку доби 28 липня відбулося 129 бойових зіткнень. Найбільша кількість атак окупантів зафіксована на Торецькому, Покровському та Курахівському напрямках.