Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Генштабі підтвердили атаку на нафтобазу у Курській області і розкрили деталі arrow

У Генштабі підтвердили атаку на нафтобазу у Курській області і розкрили деталі

28 липня 2024 12:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Атака на нафтобазу у Курській області — Генштаб ЗСУ повідомив про влучання і пожежу
Ліквідація пожежі на нафтобазі. Ілюстративне фото: t.me/vitalykoval8
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У ніч на неділю, 28 липня, безпілотники атакували нафтобазу у Курській області Росії. Також є інформація про потужні вибухи в районі електропідстанці у цій же області.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Читайте також:

Деталі атаки по нафтобазі

У Генштабі зазначають, що вдарити по нафтобазі вдалося завдяки злагодженої роботи Сил оборони України.

"Завдано удару по нафтобазі "Польова", що в Курській області рф. Так, за інформацією розвідки, в районі розташування об’єкта працювали засоби протиповітряної оборони ворога", — йдеться у повідомленні.

Військові додають, що там було зафіксовано вибухи та пожежу.

"Ймовірно зайнялися ємності з нафтопродуктами. Нафтобаза "Польова" складається з 11 резервуарів загальним об’ємом 7000 кубічних метрів та використовується, зокрема, й для забезпечення потреб збройних сил РФ", — наголошують у Генштабі. 

Також є інформація про потужні вибухи в районі електропідстанції в Курській області. 

Генштаб підтвердив удар по нафтобазі у Курській області Росії
Повідомлення від Генштабу у Facebook

Нагадаємо, у ніч на 28 липня жителі Курської області повідомляли у соцмережах про звуки вибухів та активність безпілотників. Також вони публікували фото і відео підтвердження.

Атака дронів на Росію відбулась і в ніч проти 27 липня. Зокрема, сильні вибухи лунали в Курській і Брянській областях. Тоді заявили про збиття близько 20 дронів.

СБУ війна ЗСУ пожежа вибух безпілотники нафта Генштаб ЗСУ дрони війна в Україні ГУР Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд