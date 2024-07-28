Атака на нафтобазу у Курській області — Генштаб ЗСУ повідомив про влучання і пожежу

Ліквідація пожежі на нафтобазі. Ілюстративне фото: t.me/vitalykoval8

У ніч на неділю, 28 липня, безпілотники атакували нафтобазу у Курській області Росії. Також є інформація про потужні вибухи в районі електропідстанці у цій же області.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

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Деталі атаки по нафтобазі

У Генштабі зазначають, що вдарити по нафтобазі вдалося завдяки злагодженої роботи Сил оборони України.

"Завдано удару по нафтобазі "Польова", що в Курській області рф. Так, за інформацією розвідки, в районі розташування об’єкта працювали засоби протиповітряної оборони ворога", — йдеться у повідомленні.

Військові додають, що там було зафіксовано вибухи та пожежу.

"Ймовірно зайнялися ємності з нафтопродуктами. Нафтобаза "Польова" складається з 11 резервуарів загальним об’ємом 7000 кубічних метрів та використовується, зокрема, й для забезпечення потреб збройних сил РФ", — наголошують у Генштабі.

Також є інформація про потужні вибухи в районі електропідстанції в Курській області.

Повідомлення від Генштабу у Facebook

Нагадаємо, у ніч на 28 липня жителі Курської області повідомляли у соцмережах про звуки вибухів та активність безпілотників. Також вони публікували фото і відео підтвердження.

Атака дронів на Росію відбулась і в ніч проти 27 липня. Зокрема, сильні вибухи лунали в Курській і Брянській областях. Тоді заявили про збиття близько 20 дронів.