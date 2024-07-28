Атака на нефтебазу в Курской области - Генштаб ВСУ сообщил о попадании и пожаре

Ликвидация пожара на нефтебазе. Иллюстративное фото: t.me/vitalykoval8

В ночь на воскресенье, 28 июля, беспилотники атаковали нефтебазу в Курской области России. Также есть информация о мощных взрывах в районе электроподстанций в этой же области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Детали атаки по нефтебазе

В Генштабе отмечают, что ударить по нефтебазе удалось благодаря слаженной работе Сил обороны Украины.

"Нанесен удар по нефтебазе "Полевая" в Курской области России. Так, по информации разведки, в районе расположения объекта работали средства противовоздушной обороны врага" , — говорится в сообщении.

Военные добавляют, что там были зафиксированы взрывы и пожар.

"Вероятно загорелись емкости с нефтепродуктами. Нефтебаза "Полевая" состоит из 11 резервуаров общим объемом 7000 кубических метров и используется, в частности, и для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ" , — отмечают в Генштабе.

Также есть информация о мощных взрывах в районе электроподстанции в Курской области.

Сообщение от Генштаба в Facebook

Напомним, в ночь на 28 июля жители Курской области сообщали в соцсетях о звуках взрывов и активности беспилотников. Также они публиковали фото и видео подтверждения.

Атака дронов на Россию произошла и в ночь на 27 июля. В частности, сильные взрывы раздавались в Курской и Брянской областях. Тогда заявили о сбитии около 20 дронов.