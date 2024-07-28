Ситуація на фронті станом на ранок 28 липня — зведення Генштабу ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/s/osirskiy

За даними Генштабу ЗСУ, від початку цієї доби вже відбулося 129 бойових зіткнень. Російські війська завдали по позиціях ЗСУ та населених пунктах два ракетні та 74 авіаційні удари, зокрема скинули 101 КАБ. Зафіксовано 4883 обстріли з боку противника, з них 129 — із реактивних систем залпового вогню. Найбільша кількість атак окупантів зафіксована на Торецькому, Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у неділю, 28 липня.

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Які населені пункти зазнали обстрілів

Харківська область: Липці, Глибоке, Слобожанське, Малі Проходи, Дементіївка, Борщова, Тернова, Вовчанськ, Петропавлівка;

Липці, Глибоке, Слобожанське, Малі Проходи, Дементіївка, Борщова, Тернова, Вовчанськ, Петропавлівка; Донецька область: Лиман, Торське, Дружба, Торецьк, Нью-Йорк, Іванівка, Лисичне, Мирноград, Гродівка, Олександропіль, Костянтинівка, Курахове, Галицинівка, Водяне, Урожайне, Новодарівка;

Лиман, Торське, Дружба, Торецьк, Нью-Йорк, Іванівка, Лисичне, Мирноград, Гродівка, Олександропіль, Костянтинівка, Курахове, Галицинівка, Водяне, Урожайне, Новодарівка; Запорізька область: Гуляйполе, Мала Токмачка, Кам’янське, П’ятихатки;

Гуляйполе, Мала Токмачка, Кам’янське, П’ятихатки; Херсонська область: Бургунка.

Ситуація на Харківському та Куп'янському напрямках

Харківський напрямок: ворог продовжував наступальні дії, загалом відбулося дев’ять бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Вовчанськ Харківської області.

Куп’янський напрямок: кількість бойових зіткнень за добу склала три. Сили оборони відбивали атаки ворога в районі Синьківки Харківської області.

Лиманський, Сіверський, Краматорський напрямки

Лиманський напрямок: ЗСУ відбили 14 атак противника в районах Новосергіївки Харківської області, Макіївки, Невського Луганської області; Тернів Донецької області.

Сіверський напрямок: Силами оборони відбито вісім атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Спірне.

Краматорський напрямок: українські захисники зупинили шість спроб противника прорвати оборону ЗСУ в районах Іванівського та Андріївки Донецької області.

Торецький та Покровський напрямки

Торецький напрямок: ворог 28 разів намагався вклинитися в оборону ЗСУ в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне.

Покровський напрямок: українські захисники відбили 29 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Веселе, Сергіївка, Яснобродівка, Воздвиженка, Тимофіївка, Новоселівка Перша та Калинове, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Курахівський, Времівський, Оріхівський та Придніпровський напрямки

Курахівський напрямок: Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Парасковіївка, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону українських військ.

Времівський напрямок: противник здійснив сім безуспішних спроб прорвати оборону ЗСУ у напрямку населених пунктів Костянтинівка та Роздольне Донецької області.

Оріхівський напрямок: відбулось чотири бойових зіткнення в районі Малої Токмачки та Новоандріївки Запорізької області.

Придніпровський напрямок: ворог намагається атакувати позиції ЗСУ в острівній зоні. Протягом минулої доби здійснив три невдалі атаки на позиції Сил оборони.

Волинський та Поліський напрямки

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зведення Генштабу. Фото: скриншот

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройними силами України генерал-полковник Олександр Сирський вірить, що винищувачі F-16 зможуть суттєво посилити протиповітряну оборону нашої держави. При цьому він зазначив, що їхні можливості доволі обмежені.

Також Сирський розповів, що одними з головних завдань є знищення Керченського мосту та залізничного шляху, які з'єднують тимчасово окупований Крим з Росією. Він наголосив, що Україна розробляє план повернення півострова одразу після його окупації Росією.

Крім того, ми писали, що Сирський показав ефектне відео ударів дронами та артилерією по російських окупантах. Він також пригрозив ворогу ще більшими втратами.