Ситуация на фронте по состоянию на утро 28 июля — сводка Генштаба ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/s/osirskiy

По данным Генштаба ВСУ, с начала этих суток уже произошло 129 боевых столкновений. Российские войска нанесли по позициям ВСУ и населенным пунктам два ракетных и 74 авиационных удара, в том числе сбросили 101 КАБ. Зафиксировано 4883 обстрела со стороны противника, из них 129 — из реактивных систем залпового огня. Наибольшее количество атак оккупантов зафиксировано на Торецком, Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в воскресенье, 28 июля.

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Какие населенные пункты подверглись обстрелам

Харьковская область: Липцы, Глубокое, Слобожанское, Малые Проходы, Дементиевка, Борщева, Терновая, Волчанск, Петропавловка;

Липцы, Глубокое, Слобожанское, Малые Проходы, Дементиевка, Борщева, Терновая, Волчанск, Петропавловка; Донецкая область: Лиман, Торское, Дружба, Торецк, Нью-Йорк, Ивановка, Лисическое, Мирноград, Гродовка, Александрополь, Константиновка, Курахово, Галицыновка, Водяное, Урожайное, Новодаровка;

Лиман, Торское, Дружба, Торецк, Нью-Йорк, Ивановка, Лисическое, Мирноград, Гродовка, Александрополь, Константиновка, Курахово, Галицыновка, Водяное, Урожайное, Новодаровка; Запорожская область: Гуляйполе, Малая Токмачка, Каменское, Пятихатки;

Гуляйполе, Малая Токмачка, Каменское, Пятихатки; Херсонская область: Бургунка.

Ситуация на Харьковском и Купянском направлениях

Харьковское направление: враг продолжал наступательные действия, в общей сложности произошло девять боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск Харьковской области.

Купянское направление: количество боевых столкновений в сутки составило три. Силы обороны отражали атаки противника в районе Синьковки Харьковской области.

Лиманское, Северское, Краматорское направления

Лиманское направление: ВСУ отразили 14 атак противника в районах Новосергеевки Харьковской области, Макеевки, Невского Луганской области; Тернов Донецкой области.

Северское направление: Силами обороны отражены восемь атак в районах населенных пунктов Верхнекаменное и Спорное.

Краматорское направление: украинские защитники пресекли шесть попыток противника прорвать оборону ВСУ в районах Ивановского и Андреевки Донецкой области.

Торецкое и Покровское направления

Торецкое направление: враг 28 раз пытался вклиниться в оборону ВСУ в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное.

Покровское направление: украинские защитники отразили 29 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Веселое, Сергеевка, Яснобродовка, Воздвиженка, Тимофеевка, Новоселовка Первая и Калиново, где враг пытался вытеснить украинские подразделения с занимаемых рубежей.

Кураховский, Времевский, Ореховский и Приднепровский направления

Кураховское направление: Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Прасковьевка, где враг 18 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

Времевское направление: противник предпринял семь безуспешных попыток прорвать оборону ВСУ в направлении населенных пунктов Константиновка и Раздольное Донецкой области.

Ореховское направление: произошло четыре боевых столкновения в районе Малой Токмачки и Новоандреевки Запорожской области.

Приднепровское направление: враг пытается атаковать позиции ВСУ в островной зоне. За прошедшие сутки совершил три неудачных атаки на позиции Сил обороны.

Волынское и Полесское направления

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Возведение Генштаба. Фото: скриншот

Напомним, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский верит, что истребители F-16 смогут существенно усилить противовоздушную оборону нашего государства. При этом он отметил, что их возможности достаточно ограничены.

Также Сырский рассказал, что одной из главных задач является уничтожение Керченского моста и железнодорожного пути, соединяющих временно оккупированный Крым с Россией. Он подчеркнул, что Украина разрабатывает план возвращения полуострова сразу после его оккупации Россией.

Кроме того, мы писали, что Сырский показал эффектное видео ударов дронами и артиллерией по российским оккупантам. Он также пригрозил врагу еще большими потерями.