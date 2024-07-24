Україна поверне Крим — Сирський розповів про знищення Керченського мосту

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Фото: The Guardian

Головнокомандувач Збройними силами України генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що одними з головних завдань є знищення Керченського мосту та залізничного шляху, які з'єднують тимчасово окупований Крим з Росією. Він наголосив, що України розробляє план повернення півострова одразу після його окупації Росією.

Про це Сирський розповів в інтерв'ю The Guardian.

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Знищити Керченський міст

За словами головнокомандувача, Кремль був змушений "повністю вийти" з Севастополя після серії українських атак із застосуванням безпілотників і ракет, які знищили радіолокаційні та ракетні установки ворога.

Він також зазначив, що однією з головних цілей України є знищення Керченського мосту та залізничного переїзду, які з’єднують окупований півострів з Росією. При цьому Сирський не став прогнозувати коли це станеться. Дві попередні спроби включали заміновану вантажівку та удар за допомогоюз безпілотника.

Україна поверне Крим

Сисрський розповів, що у Києва був план повернути Крим більше десяти років після того, як російський диктатор Володимир Путін незаконно його анексував.

"Це реально. Звичайно, це велика військова таємниця. Ми зробимо все можливе, щоб вийти на міжнародно визнані кордони 1991 року. Ми маємо перемогти, щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають", — сказав генерал.

Раніше Сирський розповів, що без мобілізації він не зможе створити нові резерви і бригади, які необхідні, оскільки Росія нарощує свої сухопутні війська. Враховуючи ситуацію, він закликав зокрема українців за кордоном віддати свій конституційний обов'язок.

Також ми писали, що Сирський показав ефектне відео ударів дронами та артилерією по російських окупантах. Він також пригрозив ворогу ще більшими втратами.