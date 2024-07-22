Бої на фронті — Сирський повідомив про наступ росіян на Покровськ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирький. Фото: t.me/s/osirskiy

Російська окупаційна армія продовжує наступ на Покровськ, не зважаючи на великі втрати. Також жорсткі бої тривають в Красногоровці та інших районах Донецької області.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирький у Facebook у понеділок, 22 липня.

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Жорсткі бої на фронті

Сирський відвідав найгарячіші ділянки фронту на сході України.

Він зазначив, що жорсткі бої тривають в Красногоровці, в районах Прогреса, Залізного, Північного, Часового Яра. Також росіяни не полишають спроб захопити Покровськ.

"Окупанти не полишають спроб захопити Стельмахівку, Макіївку, атакують наші позиції в Іванівському, Кліщіївці, намагаються захопити острови пойми лівого берега річки Дніпро. Фактично по всьому фронту відбуваються активні бойові дії різної інтенсивності", — повідомив Головнокомандувач ЗСУ.

Олександр Сирський під час роботи у зоні бойових дій. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Що мають та можуть робити ЗСУ для зупинки наступу

Генерал підкреслив, що для того, аби зупинити наступ російський військ, треба знищувати сили ворога та його резерви на дальніх підступах та на лінії фронту.

Також, за його словами, потрібно утримувати позиції та оборонні рубежі, максимально ефективно використовувати усі можливості зброї, насамперед бойових дронів, в яких Україна має перевагу.

Головнокомандувач ЗСУ подякував військовим за службу. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Крім того, військові опановують нові способи знищення розвідувальних безпілотників.

"Здається, нічого нового. Разом з тим, це потребує майстерності у застосуванні зброї та техніки, влучного вогню, маневру вогнем, силами та засобами — тобто якісної підготовки всіх категорій військовослужбовців до виконання бойових завдань", — наголосив Сирський.

Бійці Сил оборони зустрілися із Сирським. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Він відзначив, що важливе значення має підготовка штабів всіх рівнів, з метою максимального використання бойових можливостей військ та мінімізації втрат.

Головнокомандувач крім іншого, перевірив хід підготовки резервів до участі у бойових діях.

Раніше Сирський показав ефектне відео ударів дронами та артилерією по російських окупантах. Він також пригрозив ворогу ще більшими втратами.

Також ми писали, що Сили оборони України знищили понад тисячу російських окупантів за добу. Також вдалося знищити кілька систем ППО ворога.