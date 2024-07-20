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Третя штурмова бригада готується відбивати новий наступ росіян на Харків

20 липня 2024 22:00
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Наступ росіян на Харківщині — прогноз 3 ОШБр
Український воїн біля знищеного ворожого БМП. Фото: Громадське
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Харківській області російські загарбники не можуть вилізти з бліндажів, оскільки бійці Третьої штурмової бригади не дають їм розвернутися. Водночас ворог не припиняє шукати вразливі місця в захисті українських воїнів.

Про це розповів командир підрозділу "Терра" Третьої ОШБр Микола Волохов в ефірі телемарафона.

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Командир підрозділу додав, що окупанти в Харківській області продовжують проявляти активність.

"Ну як, з одного боку вони активні, з іншого — трошечки забиті, так скажімо в землю, забиті в бліндажі, тому що ми тут не даємо їм розгорнутись, вражаємо їх техніку, вражаємо броню, танки артилерію, і вони тут дихають не так вільно, як було до того, як ми сюди приїхали", — заявив Волохов.

Втім, він зазначив, що ворог не слабкий, він продовжує штурмувати українські позиції та шукає якісь слабкі місця.

Волохов зазначив, що наразі росіяни слабких місць не знаходять. Ба більше, бійці 3 ОШБр іноді навіть можуть контратакувати для того, щоб все-таки грати не за правилами загарбників.

"Загалом ситуація залишається складною і напруженою. Ми маємо інформацію, що ворог концентрує сили і, складно сказати коли, але буде ще одна спроба рухатися вперед, тому що техніка і війська концентруються, а це значить що вони будуть реалізовані, де і як покаже час", — підкреслив командир підрозділу.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти знову концентруються на Запорізькій області. Вони стягують війська, ймовірно, для нової хвилі наступу.

Також загарбники продовжують диверсійно-розвідувальну діяльність уздовж кордону з Харківською областю. Це може передвіщати майбутні наступальні операції Росії.

війна Україна Харківська область окупанти війна в Україні штурмова бригада

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