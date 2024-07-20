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Третья штурмовая бригада готовится отбивать новое наступление россиян на Харьков

20 июля 2024 22:00
Дмитрий Галушка - Редактор
Наступ росіян на Харківщині — прогноз 3 ОШБр
Украинский воин у уничтоженного вражеского БМП. Фото: Громадське
Дмитрий Галушка - Редактор

В Харьковской области российские захватчики не могут вылезти из блиндажей, поскольку бойцы Третьей штурмовой бригады не дают им развернуться. В то же время враг не перестает искать уязвимые места в защите украинских воинов.

Об этом рассказал командир подразделения "Терра" Третьей ОШБр Николай Волохов в эфире телемарафона.

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Командир подразделения добавил, что оккупанты в Харьковской области продолжают проявлять активность.

"Ну как, с одной стороны они активны, с другой — немножко забиты, так скажем в землю, забиты в блиндаже, потому что мы здесь не даем им развернуться, поражаем их технику, поражаем броню, танки артиллерию, и они здесь дышат не так свободно, как было до того, как мы сюда приехали", — заявил Волохов.

Впрочем, он отметил, что враг не слаб, он продолжает штурмовать украинские позиции и ищет какие-то слабые места.

Волохов отметил, что россияне слабых мест не находят, более того бойцы 3 ОШБр иногда даже могут контратаковать для того, чтобы все-таки играть не по правилам захватчиков.

"В общем ситуация остается сложной и напряженной. Мы имеем информацию, что враг концентрирует силы и сложно сказать когда, но будет еще одна попытка двигаться вперед, потому что техника и войска концентрируются, а это значит что они будут реализованы, где и как покажет время", — подчеркнул командир подразделения.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты снова концентрируются в Запорожской области. Они стягивают войска, вероятно, для новой волны наступления.

Также захватчики продолжают диверсионно-разведывательную деятельность вдоль границы с Харьковской областью. Это может предвещать предстоящие наступательные операции России.

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