Втрати окупантів на фронті 22 липня — у Генштабі оновили дані

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: armyinform.com.ua

За минулу добу Сили оборони України знищили понад тисячу російських окупантів. Також вдалося знищити кілька систем ППО ворога.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у понеділок, 22 липня.

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Втрати окупантів у війні

Станом на 22 липня загальні втрати росіян становлять:

особового складу — близько 567 760 (+1050) осіб;

танків — 8284 (+18) одиниці;

бойових броньованих машин — 15 980 (+17) одиниць;

артилерійських систем — 15 637 (+51) одиниць;

РСЗВ — 1 123 (+2) одиниці;

засобів ППО — 900 (+4) одиниць;

літаків — 362 (+0) одиниці;

гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 12 475 (+73) одиниць;

крилатих ракет — 2 401 (+0) одиниця;

кораблів — 28 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 21 138 (+102) одиниць;

спеціальної техніки — 2 637 (+21) одиниць.

Орієнтовні втрати окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, морпіхи 37 окремої бригади морської піхоти знищили ворожу зенітну установку. Вона була замаскована в лісосмузі на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Також ми писали, що українські військові утримують контроль над поверненою територією острова Нестрига, що на Херсонщині. Проте через особливості його місцевості та розташування він досі є ціллю окупантів, які не зупиняються у спробах захопити острів знову.