Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни за добу втратили ще понад тисячу військових та кілька систем ППО — звіт Генштабу arrow

Росіяни за добу втратили ще понад тисячу військових та кілька систем ППО — звіт Генштабу

22 липня 2024 08:27
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Втрати окупантів на фронті 22 липня — у Генштабі оновили дані
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: armyinform.com.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

За минулу добу Сили оборони України знищили понад тисячу російських окупантів. Також вдалося знищити кілька систем ППО ворога. 

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у понеділок, 22 липня.

Читайте також:

Втрати окупантів у війні 

Станом на 22 липня загальні втрати росіян становлять:

  • особового складу — близько 567 760 (+1050) осіб;
  • танків — 8284 (+18) одиниці;
  • бойових броньованих машин — 15 980 (+17) одиниць;
  • артилерійських систем — 15 637 (+51) одиниць;
  • РСЗВ — 1 123 (+2) одиниці;
  • засобів ППО — 900 (+4) одиниць;
  • літаків — 362 (+0) одиниці;
  • гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 12 475 (+73) одиниць;
  • крилатих ракет — 2 401 (+0) одиниця;
  • кораблів — 28 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 21 138 (+102) одиниць;
  • спеціальної техніки — 2 637 (+21) одиниць.
Окупанти втратили техніку і солдат на фронті
Орієнтовні втрати окупантів. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, морпіхи 37 окремої бригади морської піхоти знищили ворожу зенітну установку. Вона була замаскована в лісосмузі на тимчасово окупованій території Херсонщини. 

Також ми писали, що українські військові утримують контроль над поверненою територією острова Нестрига, що на Херсонщині. Проте через особливості його місцевості та розташування він досі є ціллю окупантів, які не зупиняються у спробах захопити острів знову.

війна ЗСУ окупанти Генштаб ЗСУ війна в Україні втрати окупантів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ