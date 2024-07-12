Прикордонники Помсти рознесли укриття окупантів та склад з БК

Скидання вибухівки на ворожу ціль. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують ліквідовувати ворога та його техніку на нашій землі. Так, прикордонники знищили два ворожих укриття у Серебрянському лісі Луганської області.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у п'ятницю, 12 липня.

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Знищення складу окупантів на Луганщині

Прикордонники бригади "Помста" за допомогою ударних дронів "Heavy Shot" рознесли два ворожих укриття з особовим складом окупантів.

Також захисникам вдалося знищити польовий склад боєкомплекту противника.

Влучання по складу. Фото: скриншот з відео

Скриншот допису ДПСУ

Раніше ЗСУ показали кадри з фронтового міста Торецьк Донецької області. Місто повністю знищено через російську агресію.

Також українські захисники з прикордонного підрозділу "Фенікс" показали, як знищують зброю, автомобілі та позиції окупантів на Бахмутському напрямку.

Крім того, прикордонники показали відео помсти росіянам за удар по "Охматдиту": на снарядах охоронці кордону написали росіянам спеціальні послання.