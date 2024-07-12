Прикордонники Помсти рознесли укриття окупантів та склад з БК

Прикордонники бригади Помста знищили укриття та склад окупантів у Серебрянському лісі — відео
Українські захисники продовжують ліквідовувати ворога та його техніку на нашій землі. Так, прикордонники знищили два ворожих укриття у Серебрянському лісі Луганської області.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у п'ятницю, 12 липня.
Знищення складу окупантів на Луганщині
Прикордонники бригади "Помста" за допомогою ударних дронів "Heavy Shot" рознесли два ворожих укриття з особовим складом окупантів.
Також захисникам вдалося знищити польовий склад боєкомплекту противника.
Раніше ЗСУ показали кадри з фронтового міста Торецьк Донецької області. Місто повністю знищено через російську агресію.
Також українські захисники з прикордонного підрозділу "Фенікс" показали, як знищують зброю, автомобілі та позиції окупантів на Бахмутському напрямку.
Крім того, прикордонники показали відео помсти росіянам за удар по "Охматдиту": на снарядах охоронці кордону написали росіянам спеціальні послання.
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