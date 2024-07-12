Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Прикордонники бригади Помста знищили укриття та склад окупантів у Серебрянському лісі — відео arrow

Прикордонники бригади Помста знищили укриття та склад окупантів у Серебрянському лісі — відео

12 липня 2024 11:28
Євгенія Брюховецька - редактор
Прикордонники Помсти рознесли укриття окупантів та склад з БК
Скидання вибухівки на ворожу ціль. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Українські захисники продовжують ліквідовувати ворога та його техніку на нашій землі. Так, прикордонники знищили два ворожих укриття у Серебрянському лісі Луганської області.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ у Telegram у п'ятницю, 12 липня.

Читайте також:

Знищення складу окупантів на Луганщині

Прикордонники бригади "Помста" за допомогою ударних дронів "Heavy Shot" рознесли два ворожих укриття з особовим складом окупантів.

Також захисникам вдалося знищити польовий склад боєкомплекту противника.

влучання по складу окупантів у Серебрянському лісі
Влучання по складу. Фото: скриншот з відео
null
Скриншот допису ДПСУ

Раніше ЗСУ показали кадри з фронтового міста Торецьк Донецької області. Місто повністю знищено через російську агресію.

Також українські захисники з прикордонного підрозділу "Фенікс" показали, як знищують зброю, автомобілі та позиції окупантів на Бахмутському напрямку. 

Крім того, прикордонники показали відео помсти росіянам за удар по "Охматдиту": на снарядах охоронці кордону написали росіянам спеціальні послання.

російські війська прикордонники Луганська область військові окупанти війна в Україні захисники

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня