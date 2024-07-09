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Прикордонники показали відео помсти росіянам за удар по "Охматдиту"

9 липня 2024 19:30
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Удар по Охматдиту 8 липня — українські військові помстилися росіянам
Український прикордонник тримає снаряд, на якому написано "За Охматдит". Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Українські сили продовжують завдавати влучних ударів по позиціях окупантів на різних напрямках фронту. Також бійці влаштували акт помсти росіянам за обстріл дитячої лікарні "Охматдит".

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України у Telegram у вівторок, 9 липня.

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Помста росіянам за "Охматдит"

У ДПСУ розповідають, що прикордонники знищують окупантів на фронті.

"Прикордонники-мінометники "Сталевого кордону" завдають влучних ударів по окупантах на Північному напрямку", — йдеться у повідомленні.

Охматдит. Помста ЗСУ
Прикордонники знищують окупантів на фронті. Фото: скриншот

Зазначається, що на снарядах охоронці кордону пишуть росіянам спеціальні послання.

"На снарядах і мінах, як і тисячі інших українських захисників, бійці пишуть "За Охматдит", — додали у Держприкордонслужбі.

Прикордонники вдарили по позиціях окупантів
Охоронці кордону передають росіянам спеціальні послання. Фото: скриншот

Нагадаємо, моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй заявила, що аналіз відео показує "високу ймовірність" прямого влучання російською ракетою в лікарню "Охматдит" у Києві 8 липня. У Москві намагалися стверджувати, що в медичний заклад нібито поцілила українська ракета протиповітряної оборони.

У ISW вважають, що російські офіційні особи та пропагандисти хочуть зняти з себе відповідальність за обстріл дитячої лікарні. Для цього ворог створює фейки щодо удару та стану лікарні.

Також Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія почала поширювати дезінформацію щодо роботи української ППО під час масштабного удару 8 липня. Такими діями у Кремлі знову продемонстрували свій цинізм.

Київ війна прикордонники ракета війна в Україні Охматдит ракетний удар ДПСУ

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