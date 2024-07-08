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Зеленський відреагував на брехню Кремля щодо ракетного удару по Україні

8 липня 2024 15:29
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Виродки з Кремля демонструють свій цинізм, — Зеленський про удар РФ по Україні 8 липня
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Росія почала поширювати дезінформацію щодо роботи української ППО під час масштабного удару 8 липня. Такими діями у Кремлі знову продемонстрували свій цинізм.

Про це на пресконференції у понеділок, 8 липня, заявив Президент України Володимир Зеленський.

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Президент прокоментував твердження росіян про те, що нібито робота української ППО призвела до руйнувань корпусу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві. 

"Виродки з кремля знову демонструють свій цинізм, заявляючи, що це працювала українська ППО, а не їхній розрахований удар", — сказав Зеленський.

Глава держави подякував всім українцям, які викладають відео, де конкретно видно, що це був прямий ракетний удар по людях.

Раніше ми писали, що Зеленський відреагував на удар росіян по дитячій лікарні "Охматдит". Він наголосив, що під завалами є люди.

У КМДА повідомили, що наразі відомо про двох загиблих.

Одеська область висловила готовність прийняти дітей з "Охматдиту" до своїх обласних та міських медичних закладів. Наразі для прийому постраждалих підготовлено 200 ліжко-місць.

Також ми повідомляли, що у Києві після удару росіян по лікарні "Охматдит" хворим дітям роблять крапельниці просто на вулиці

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