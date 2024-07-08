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Зеленский отреагировал на ложь Кремля касательно ракетного удара по Украине

8 июля 2024 15:29
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Уроды из Кремля демонстрируют свой цинизм, — Зеленский об ударе РФ по Украине 8 июля
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Россия начала распространять дезинформацию о работе украинской ПВО во время масштабного удара 8 июля. Такими действиями в Кремле снова продемонстрировали свой цинизм.

Об этом на пресс-конференции в понедельник, 8 июля, заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Президент прокомментировал утверждение россиян о том, что якобы работа украинской ПВО привела к разрушениям корпуса детской больницы "Охматдет" в Киеве.

"Уроды из кремля снова демонстрируют свой цинизм, заявляя, что это работала украинская ПВО, а не их рассчитанный удар", — сказал Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех украинцев, которые выкладывают видео, где конкретно видно, что это был прямой ракетный удар по людям.

Ранее мы писали, что Зеленский отреагировал на удар россиян по детской больнице "Охматдет" . Он подчеркнул, что под завалами есть люди.

В КГГА сообщили, что в настоящее время известно о двух погибших .

Одесская область выразила готовность принять детей из "Охматдета" в свои областные и городские медицинские учреждения. В настоящее время для приема пострадавших подготовлено 200 койко-мест.

Также мы сообщали, что в Киеве после удара россиян по больнице "Охматдет" больным детям делают капельницы прямо на улице .

 

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