Обстріл лікарні Охмадит у Києві — діти отримують процедури на вулиці

Дітям роблять крапельниці просто на вулиці. Фото: Андрій Єрмак

У Києві після удару росіян по лікарні "Охматдит" хворим дітям роблять крапельниці просто на вулиці.

Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram в понеділок, 8 липня.

Читайте також:

Дітям роблять крапельниці на вулиці

Через влучання російської ракети по корпусу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, пацієнти закладу змушені отримувати процедури просто неба.

За словами Єрмака, росіяни подібними ударами намагаються залякати світ перед самітом НАТО.

"Рашизм - це сучасний фашизм. росія здійснює геноцид і хоче вбивати наших людей і дітей. Вони намагаються залякати світ перед самітом НАТО", — написав він.

Голова ОП наголосив, що за удар ракетою по хворих дітях має бути максимально жорстка відповідальність.

"Путін вважає, що удари по наших дітях мають налякати всіх, примусити світ здатися. Він показує, що може безкарно вбивати кого захоче. Світ не має права мовчати. Ми повинні зупинити рашизм, зупинити цей сучасний фашизм і геноцид. Путін розуміє тільки силу. За вбивства людей, за ракети по хворих дітях має бути максимально жорстка відповідальність. Тільки так можливо зберегти наш світ", — підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, зранку 8 липня у кількох районах Києва пролунали вибухи: зафіксовані падіння уламків в районах столиці. Є загиблі, постраждалі та руйнування.

Мер Києва Віталій Кличко опублікував фотографії зруйнованого корпусу дитячої лікарні "Охматдит". Дітей та персонал евакуювали з будівлі, йде розбір завалів.