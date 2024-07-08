Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Удар росіян по лікарні "Охматдиту" — дітям роблять крапельниці просто на вулиці arrow

Удар росіян по лікарні "Охматдиту" — дітям роблять крапельниці просто на вулиці

8 липня 2024 13:55
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Обстріл лікарні Охмадит у Києві — діти отримують процедури на вулиці
Дітям роблять крапельниці просто на вулиці. Фото: Андрій Єрмак
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У Києві після удару росіян по лікарні "Охматдит" хворим дітям роблять крапельниці просто на вулиці. 

Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram в понеділок, 8 липня.

Читайте також:

Дітям роблять крапельниці на вулиці

Через влучання російської ракети по корпусу дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, пацієнти закладу змушені отримувати процедури просто неба.

За словами Єрмака, росіяни подібними ударами намагаються залякати світ перед самітом НАТО. 

"Рашизм - це сучасний фашизм. росія здійснює геноцид і хоче вбивати наших людей і дітей. Вони намагаються залякати світ перед самітом НАТО", — написав він.

Голова ОП наголосив, що за удар ракетою по хворих дітях має бути максимально жорстка відповідальність.

"Путін вважає, що удари по наших дітях мають налякати всіх, примусити світ здатися. Він показує, що може безкарно вбивати кого захоче. Світ не має права мовчати. Ми повинні зупинити рашизм, зупинити цей сучасний фашизм і геноцид. Путін розуміє тільки силу. За вбивства людей, за ракети по хворих дітях має бути максимально жорстка відповідальність. Тільки так можливо зберегти наш світ", — підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, зранку 8 липня у кількох районах Києва пролунали вибухи: зафіксовані падіння уламків в районах столиці. Є загиблі, постраждалі та руйнування.

Мер Києва Віталій Кличко опублікував фотографії зруйнованого корпусу дитячої лікарні "Охматдит". Дітей та персонал евакуювали з будівлі, йде розбір завалів.

Київ війна Андрій Єрмак діти геноцид вибух обстріли війна в Україні Охматдит ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців