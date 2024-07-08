Обстрел больницы Охмадит в Киеве — дети получают процедуры на улице

Детям делают капельницы прямо на улице. Фото: Андрей Ермак

В Киеве после удара россиян по больнице "Охматдет" больным детям делают капельницы прямо на улице.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram в понедельник, 8 июля.

Читайте также:

Детям делают капельницы на улице

Из-за попадания российской ракеты по корпусу детской больницы "Охматдет" в Киеве, пациенты заведения вынуждены получать процедуры под открытым небом.

По словам Ермака, россияне подобными ударами пытаются запугать мир перед саммитом НАТО.

"Рашизм — это современный фашизм. Россия совершает геноцид и хочет убивать наших людей и детей. Они пытаются запугать мир перед саммитом НАТО", — написал он.

Глава ОП подчеркнул, что за удар ракетой по больным детям должен быть максимально жесткий ответ.

"Путин считает, что удары по нашим детям должны испугать всех, заставить мир сдаться. Он показывает, что может безнаказанно убивать кого захочет. Мир не имеет права молчать. Мы должны остановить рашизм, остановить этот современный фашизм и геноцид. Путин понимает только силу. За убийства людей, за ракеты по больным детям должна быть максимально жесткая ответственность. Только так можно сохранить наш мир», — подчеркнул Ермак.

Напомним, утром 8 июля в нескольких районах Киева прогремели взрывы : зафиксированы падения обломков в районах столицы. Есть погибшие, пострадавшие и разрушения.

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии разрушенного корпуса детской больницы "Охматдет". Детей и персонал эвакуировали из здания, идет разбор завалов.