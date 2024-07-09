Росія хоче зняти з себе відповідальність за обстріл "Охматдиту"

Росія намагається зняти з себе відповідальність за удар по "Охматдиту", — ISW
Російські офіційні особи та пропагандисти хочуть зняти з себе відповідальність за обстріл дитячої лікарні "Охматдит" у Києві у понеділок, 8 липня. Для цього ворог створює фейки щодо удару та стану лікарні.
Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).
Що каже російська пропаганда про обстріл "Охматдиту"
За словами військових аналітиків, російські суб'єкти інформаційного простору роблять неправдиві заяви про ракети, якими було завдано удару, та стан лікарні — все це суперечить існуючим доказам.
Окрім того, Український центр протидії дезінформації попередив, що російські пропагандистські джерела посилюють різноманітні інформаційні операції, спрямовані на те, щоб відвести відповідальність за удар від Росії.
У тому числі, російська пропаганда зробила неправдиві заяви про те, що Україна використовує частину або всю лікарню для лікування поранених українських солдатів, що Україна зберігає ракети в лікарні, і що в лікарню влучили українські ракети протиповітряної оборони, а не російська ракета.
Нагадаємо, у понеділок зранку, 8 липня, у кількох районах Києва пролунали вибухи. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків у Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.
Зокрема, під час ракетної атаки російські загарбники влучили у будівлю дитячої лікарні "Охматдит".
Мер Києва Віталій Кличко опублікував фотографії зруйнованого корпусу дитячої лікарні "Охматдит".
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