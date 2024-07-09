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Росія намагається зняти з себе відповідальність за удар по "Охматдиту", — ISW

9 липня 2024 08:10
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Росія хоче зняти з себе відповідальність за обстріл "Охматдиту"
Руйнування "Охматдиту" внаслідок обстрілів. Фото: Reuters
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Російські офіційні особи та пропагандисти хочуть зняти з себе відповідальність за обстріл дитячої лікарні "Охматдит" у Києві у понеділок, 8 липня. Для цього ворог створює фейки щодо удару та стану лікарні.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

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За словами військових аналітиків, російські суб'єкти інформаційного простору роблять неправдиві заяви про ракети, якими було завдано удару, та стан лікарні — все це суперечить існуючим доказам.

Окрім того, Український центр протидії дезінформації попередив, що російські пропагандистські джерела посилюють різноманітні інформаційні операції, спрямовані на те, щоб відвести відповідальність за удар від Росії.

У тому числі, російська пропаганда зробила неправдиві заяви про те, що Україна використовує частину або всю лікарню для лікування поранених українських солдатів, що Україна зберігає ракети в лікарні, і що в лікарню влучили українські ракети протиповітряної оборони, а не російська ракета. 

Нагадаємо, у понеділок зранку, 8 липня, у кількох районах Києва пролунали вибухи. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків у Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Зокрема, під час ракетної атаки російські загарбники влучили у будівлю дитячої лікарні "Охматдит".

Мер Києва Віталій Кличко опублікував фотографії зруйнованого корпусу дитячої лікарні "Охматдит".

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