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Россия пытается снять с себя ответственность за удар по "Охматдету", — ISW

9 июля 2024 08:10
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Россия хочет снять с себя ответственность за обстрел "Охматдета"
Разрушение "Охматдета" в результате обстрелов. Фото: Reuters
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Российские официальные лица и пропагандисты хотят снять с себя ответственность за обстрел детской больницы "Охматдет" в Киеве в понедельник, 8 июля. Для этого враг создает фейки по удару и состоянию больницы.

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).

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По словам военных аналитиков, российские субъекты информационного пространства делают ложные заявления о нанесенных ударах ракетах и состоянии больницы — все это противоречит существующим доказательствам.

Кроме того, Украинский центр противодействия дезинформации предупредил, что российские пропагандистские источники усиливают всевозможные информационные операции, направленные на то, чтобы увести ответственность за удар от России.

В том числе, российская пропаганда сделала ложные заявления о том, что Украина использует часть или всю больницу для лечения раненых украинских солдат, что Украина хранит ракеты в больнице и что в больницу попали украинские ракеты противовоздушной обороны, а не российская ракета.

Напомним, в понедельник утром, 8 июля, в нескольких районах Киева раздались взрывы. В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.

В частности, во время ракетной атаки российские захватчики попали в здание детской больницы "Охматдет".

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии разрушенного корпуса детской больницы "Охматдет".

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