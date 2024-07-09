Удар по Охматдету 8 июля — украинские военные отомстили россиянам

Пограничники показали видео мести россиянам за удар по "Охматдету"
Украинские силы продолжают наносить меткие удары по позициям окупантов на разных направлениях фронта. Также бойцы устроили акт мести россиянам за обстрел детской больницы "Охматдет" .
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины в Telegram во вторник, 9 июля.
Месть россиянам за "Охматдет"
В ГНСУ рассказывают, что пограничники уничтожают окупантов на фронте.
"Пограничники-минометчики "Стальной границы" наносят меткие удары по оккупантам на Северном направлении", — говорится в сообщении.
На снарядах стражи границы пишут россиянам специальные послания.
"На снарядах и минах, как и тысячи других украинских защитников, бойцы пишут "За Охматдет", — добавили в Госпогранслужбе.
Напомним, мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций заявила, что анализ видео показывает "высокую вероятность" прямого попадания российской ракетой в больницу "Охматдет" в Киеве 8 июля . В Москве пытались утверждать, что в медицинское учреждение якобы попала украинская ракета противовоздушной обороны.
В ISW считают, что российские официальные лица и пропагандисты хотят снять с себя ответственность за обстрелы детской больницы. Для этого враг создает фейки касаемо удара и состояния больницы.
Также Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия начала распространять дезинформацию о работе украинского ПВО во время масштабного удара 8 июля. Такими действиями в Кремле снова продемонстрировали свой цинизм.
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