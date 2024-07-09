Удар по Охматдету 8 июля — украинские военные отомстили россиянам

Украинский пограничник держит снаряд, на котором написано "За Охматдет". Фото: скриншот

Украинские силы продолжают наносить меткие удары по позициям окупантов на разных направлениях фронта. Также бойцы устроили акт мести россиянам за обстрел детской больницы "Охматдет" .

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины в Telegram во вторник, 9 июля.

Читайте также:

Месть россиянам за "Охматдет"

В ГНСУ рассказывают, что пограничники уничтожают окупантов на фронте.

"Пограничники-минометчики "Стальной границы" наносят меткие удары по оккупантам на Северном направлении", — говорится в сообщении.

Пограничники уничтожают окупантов на фронте. Фото: скриншот

На снарядах стражи границы пишут россиянам специальные послания.

"На снарядах и минах, как и тысячи других украинских защитников, бойцы пишут "За Охматдет", — добавили в Госпогранслужбе.

Стражи границы передают россиянам специальные послания. Фото: скриншот

Напомним, мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций заявила, что анализ видео показывает "высокую вероятность" прямого попадания российской ракетой в больницу "Охматдет" в Киеве 8 июля . В Москве пытались утверждать, что в медицинское учреждение якобы попала украинская ракета противовоздушной обороны.

В ISW считают, что российские официальные лица и пропагандисты хотят снять с себя ответственность за обстрелы детской больницы. Для этого враг создает фейки касаемо удара и состояния больницы.

Также Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия начала распространять дезинформацию о работе украинского ПВО во время масштабного удара 8 июля. Такими действиями в Кремле снова продемонстрировали свой цинизм.