Знищення позицій та техніки окупантів — відео ДПСУ

Робота прикордонників на Бахмутському напрямку. Фото: скриншот

Українські захисники з прикордонного підрозділу "Фенікс" показали, як знищують зброю, автомобілі та позицій окупантів на Бахмутському напрямку. Ліквідацію ворога майстерно виконують оператори ударних БпЛА.

Відео роботи захисників опублікувала пресслужба Державної прикордонної служби України у четвер, 11 липня.

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Ліквідація окупантів на Бахмутському напрямку

За кілька крайніх днів під ураження ударних безпілотників потрапили:

дві ворожі 122-мм гаубиці Д-30;

два легкових автомобілі;

позиції окупантів.

Втрати ворога уточнюються.

"Оператори дронів бригади "Помста" на Бахмутському напрямку продовжують знищувати ворожі військові цілі", — зазначили в ДПСУ.

Нагадаємо, прикордонники показали відео помсти росіянам за удар по "Охматдиту": на снарядах охоронці кордону пишуть росіянам спеціальні послання.

Також українські бійці бригади "Сталевий кордон" показали, як на БМП проривалися на позиції під ворожим вогнем. Екіпаж успішно виконав завдання на Сватівському напрямку, евакуювавши поранених та замінивши бійців на передових позиціях.

Раніше ми писали, що прикордонні мобільні вогневі групи, які чергують під час нічних російських атак, тепер оснащені приладом, який бачить в темряві. Він дозволяє виявляти безпілотники на значній відстані.