Уничтожение позиций и техники оккупантов — видео ГПСУ

Работа пограничников на Бахмутском направлении. Фото: скриншот

Украинские защитники из пограничного подразделения "Феникс" показали, как уничтожают оружие, автомобили и позиции оккупантов на Бахмутском направлении. Ликвидацию врага мастерски выполняют операторы ударных БпЛА.

Видео работы защитников опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в четверг, 11 июля.

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Ликвидация окупантов на Бахмутском направлении

За несколько последних дней под удары беспилотников попали:

две вражеские 122-мм гаубицы Д-30;

два легковых автомобиля;

позиции оккупантов.

Потери врага уточняются.

"Операторы дронов бригады "Помста" на Бахмутском направлении продолжают уничтожать вражеские военные цели", — отметили в ГПСУ.

Напомним, пограничники показали видео мести россиянам за удар по "Охматдету": на снарядах охранники границы пишут россиянам специальные послания.

Также украинские бойцы бригады "Стальная граница" показали, как на БМП прорывались на позиции под вражеским огнем. Экипаж успешно выполнил задание в Сватовском направлении, эвакуировав раненых и заменив бойцов на передовых позициях.

Ранее мы писали, что пограничные мобильные огневые группы, дежурящие во время ночных российских атак, теперь оснащены прибором, который видит в темноте. Он позволяет обнаруживать беспилотники на значительном расстоянии.