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Вигорілі будинки та дим скрізь — 32 ОМБр показала, який вигляд має Торецьк

11 липня 2024 13:27
Євгенія Брюховецька - редактор
Захисники показали, який вигляд у 2024 році має місто Торецьк
Торецьк. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Збройні сили України показали кадри з фронтового міста Торецьк Донецької області. Місто повністю знищено через російську агресію.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба 32 ОМБр у Facebook у четвер, 11 липня.

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Рідкісні кадри фронтового Торецька відзняли аеророзвідники батальйону безпілотних систем UMBRELLA 32 ОМБр.

"Ось як місто виглядає зараз. Це те, що несе "рускій мір" на нашу землю. Шалена інтенсивність боїв, постійні обстріли", — йдеться у повідомленні.

На кадрах видно вибухи від влучання російсьих КАБів — в таких умовах українські воїни щодня та щогодини тримають оборону.

У бригаді зауважили, що піхота, артилерія, танкісти та розвідка працюють на межі людських можливостей, аби не віддати ворогу жодної вулиці, жодного будинку, жодного метра нашої землі.

Нагадаємо, українські захисники з прикордонного підрозділу "Фенікс" показали, як знищують зброю, автомобілі та позицій окупантів на Бахмутському напрямку. 

Також ми писали, що прикордонники показали відео помсти росіянам за удар по "Охматдиту": на снарядах охоронці кордону пишуть росіянам спеціальні послання.

ЗСУ Донецька область військові війна в Україні захисники фронт

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