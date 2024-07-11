Захисники показали, який вигляд у 2024 році має місто Торецьк

Торецьк. Фото: скриншот з відео

Збройні сили України показали кадри з фронтового міста Торецьк Донецької області. Місто повністю знищено через російську агресію.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба 32 ОМБр у Facebook у четвер, 11 липня.

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"Ось як місто виглядає зараз. Це те, що несе "рускій мір" на нашу землю. Шалена інтенсивність боїв, постійні обстріли", — йдеться у повідомленні.

На кадрах видно вибухи від влучання російсьих КАБів — в таких умовах українські воїни щодня та щогодини тримають оборону.

У бригаді зауважили, що піхота, артилерія, танкісти та розвідка працюють на межі людських можливостей, аби не віддати ворогу жодної вулиці, жодного будинку, жодного метра нашої землі.

Нагадаємо, українські захисники з прикордонного підрозділу "Фенікс" показали, як знищують зброю, автомобілі та позицій окупантів на Бахмутському напрямку.

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