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Выгоревшие дома и дым везде — 32 ОМБр показала, как выглядит Торецк

11 июля 2024 13:27
Евгения Брюховецкая - редактор
Защитники показали, как выглядит в 2024 году город Торецк
Торецк. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Вооруженные силы Украины показали кадры из фронтового города Торецк Донецкой области. Город полностью уничтожен из-за российской агрессии.

Соответствующее видео обнародовала прессслужба 32 ОМБр в Facebook в четверг, 11 июля.

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Редкие кадры фронтового Торецка сняли аэроразведчики батальона беспилотных систем UMBRELLA 32 ОМБр.

"Вот как город выглядит сейчас. Это то, что несет "русский мир" на нашу землю. Безумная интенсивность боев, постоянные обстрелы", — говорится в сообщении.

На кадрах видны взрывы от попадания российских КАБов — в таких условиях украинские воины каждый день и каждый час держат оборону.

В бригаде отметили, что пехота, артиллерия, танкисты и разведка работают на грани человеческих возможностей, чтобы не отдать врагу ни одной улицы, ни одного дома, ни одного метра нашей земли.

Напомним, украинские защитники из пограничного подразделения "Феникс" показали, как уничтожают оружие, автомобили и позиции кафиров на Бахмутском направлении.

Также мы писали, что пограничники показали видео мести россиянам за удар по "Охматдету": на снарядах охранники границы пишут россиянам специальные послания.

ВСУ Донецкая область военные война в Украине защитники фронт

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