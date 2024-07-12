Пограничники Помсти разнесли укрытие оккупантов и склад из БК

Пограничники бригады Помста уничтожили укрытие и склад оккупантов в Серебрянском лесу — видео
Украинские защитники продолжают ликвидировать врага и его техники на нашей земле. Так, пограничники уничтожили два вражеских укрытия в Серебрянском лесу Луганской области.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в пятницу, 12 июля.
Уничтожение склада оккупантов на Луганщине
Пограничники бригады "Помста" с помощью ударных дронов "Heavy Shot" разнесли два вражеских укрытия с личным составом оккупантов.
Также защитникам удалось уничтожить полевой склад боекомплекта противника.
Ранее ВСУ показали кадры из фронтового города Торецк Донецкой области. Город полностью уничтожен из-за российской агрессии.
Также украинские защитники из пограничного подразделения "Фенікс" показали, как уничтожают оружие, автомобили и позиции оккупантов на Бахмутском направлении.
Кроме того, пограничники показали видео мести россиянам за удар по "Охматдету": на снарядах охранники границы написали россиянам специальные послания.
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