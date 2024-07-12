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Пограничники бригады Помста уничтожили укрытие и склад оккупантов в Серебрянском лесу — видео

12 июля 2024 11:28
Евгения Брюховецкая - редактор
Пограничники Помсти разнесли укрытие оккупантов и склад из БК
Сброс взрывчатки на вражескую цель. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Украинские защитники продолжают ликвидировать врага и его техники на нашей земле. Так, пограничники уничтожили два вражеских укрытия в Серебрянском лесу Луганской области.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГПСУ в Telegram в пятницу, 12 июля.

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Пограничники бригады "Помста" с помощью ударных дронов "Heavy Shot" разнесли два вражеских укрытия с личным составом оккупантов.

Также защитникам удалось уничтожить полевой склад боекомплекта противника.

попадания по составу окупантов в Серебрянском лесу
Попадание по складу. Фото: скриншот с видео
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Скриншот поста ГПСУ

Ранее ВСУ показали кадры из фронтового города Торецк Донецкой области. Город полностью уничтожен из-за российской агрессии.

Также украинские защитники из пограничного подразделения "Фенікс" показали, как уничтожают оружие, автомобили и позиции оккупантов на Бахмутском направлении.

Кроме того, пограничники показали видео мести россиянам за удар по "Охматдету": на снарядах охранники границы написали россиянам специальные послания.

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