Потери окупантов на фронте 22 июля — в Генштабе обновили данные

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Фото: armyinform.com.ua

За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили более тысячи российских оккупантов. Также удалось уничтожить несколько систем ПВО врага.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в понедельник, 22 июля.

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Потери оккупантов на войне

По состоянию на 22 июля общие потери россиян составляют:

личного состава — около 567 760 (+1050) человек;

танков — 8284 (+18) единицы;

боевых бронированных машин — 15 980 (+17) единиц;

артиллерийских систем — 15 637 (+51) единиц;

РСЗО — 1 123 (+2) единицы;

средств ПВО — 900 (+4) единиц;

самолетов — 362 (+0) единицы;

вертолетов — 326 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 12 475 (+73) единиц;

крылатых ракет — 2 401 (+0) единиц;

кораблей — 28 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 21 138 (+102) единиц;

специальной техники — 2 637 (+21) единиц.

Ориентировочные потери окупантов. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, морпехи 37 отдельной бригады морской пехоты уничтожили вражескую зенитную установку. Она была замаскирована в лесополосе на временно оккупированной территории Херсона.

Также мы писали, что украинские военные удерживают контроль над возвращенной территорией острова Нестрига Херсонской области. Однако из-за особенностей его местности и расположения он до сих пор является целью окупантов, которые не останавливаются в попытках захватить остров снова.