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Россияне за сутки потеряли более тысячи военных и несколько систем ПВО — отчет Генштаба

22 июля 2024 08:27
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Потери окупантов на фронте 22 июля — в Генштабе обновили данные
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Фото: armyinform.com.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили более тысячи российских оккупантов. Также удалось уничтожить несколько систем ПВО врага.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в понедельник, 22 июля.

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По состоянию на 22 июля общие потери россиян составляют:

  • личного состава — около 567 760 (+1050) человек;
  • танков — 8284 (+18) единицы;
  • боевых бронированных машин — 15 980 (+17) единиц;
  • артиллерийских систем — 15 637 (+51) единиц;
  • РСЗО — 1 123 (+2) единицы;
  • средств ПВО — 900 (+4) единиц;
  • самолетов — 362 (+0) единицы;
  • вертолетов — 326 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 12 475 (+73) единиц;
  • крылатых ракет — 2 401 (+0) единиц;
  • кораблей — 28 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 21 138 (+102) единиц;
  • специальной техники — 2 637 (+21) единиц.
оккупанты потеряли технику и солдат на фронте
Ориентировочные потери окупантов. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, морпехи 37 отдельной бригады морской пехоты уничтожили вражескую зенитную установку. Она была замаскирована в лесополосе на временно оккупированной территории Херсона.

Также мы писали, что украинские военные удерживают контроль над возвращенной территорией острова Нестрига Херсонской области. Однако из-за особенностей его местности и расположения он до сих пор является целью окупантов, которые не останавливаются в попытках захватить остров снова.

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