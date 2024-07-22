Потери окупантов на фронте 22 июля — в Генштабе обновили данные

Россияне за сутки потеряли более тысячи военных и несколько систем ПВО — отчет Генштаба
За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили более тысячи российских оккупантов. Также удалось уничтожить несколько систем ПВО врага.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в понедельник, 22 июля.
Потери оккупантов на войне
По состоянию на 22 июля общие потери россиян составляют:
- личного состава — около 567 760 (+1050) человек;
- танков — 8284 (+18) единицы;
- боевых бронированных машин — 15 980 (+17) единиц;
- артиллерийских систем — 15 637 (+51) единиц;
- РСЗО — 1 123 (+2) единицы;
- средств ПВО — 900 (+4) единиц;
- самолетов — 362 (+0) единицы;
- вертолетов — 326 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 12 475 (+73) единиц;
- крылатых ракет — 2 401 (+0) единиц;
- кораблей — 28 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 21 138 (+102) единиц;
- специальной техники — 2 637 (+21) единиц.
Напомним, морпехи 37 отдельной бригады морской пехоты уничтожили вражескую зенитную установку. Она была замаскирована в лесополосе на временно оккупированной территории Херсона.
Также мы писали, что украинские военные удерживают контроль над возвращенной территорией острова Нестрига Херсонской области. Однако из-за особенностей его местности и расположения он до сих пор является целью окупантов, которые не останавливаются в попытках захватить остров снова.
Читайте Новини.LIVE!