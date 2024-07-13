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Знайдемо скрізь — Сирський показав ефектні кадри ударів дронами по окупантах

13 липня 2024 13:36
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Як ЗСУ б'ють окупантів — епічне відео від Сирського
Удар по розташуванню росіян. Фото: скриншот
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський показав ефектне відео ударів дронами та артилерією по російських окупантах. Він також пригрозив ворогу ще більшими втратами.

Відповідне відео з'явилося на сторінці головкома в Telegram

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"Не сховаються. Російські окупанти отримують заслужену розплату за свої злочини", — підписав відео Сирський. 

Заяви Олександра Сирського — останні новини

Нагадаємо, раніше Олександр Сирський протестував бойових роботів у навчальному центрі ЗСУ та заявив про успіх.

Також нещодавно він проводив зустріч з командирами безпілотних систем Збройних сил України, де обговорив постачання на фронт дронів та засобів РЕБ. 

Водночас за результатами інспекції головкомом частин, які стримують наступ російських військ на передовій, він наголосив, що критично важливим є Торецький напрямок.

російські війська ЗСУ Україна дрони війна в Україні Олександр Сирський

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