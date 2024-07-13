Как ВСУ бьют оккупантов — эпическое видео от Сырского

Найдем везде – Сырский показал эффектные кадры ударов дронами по оккупантам
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский показал эффектное видео ударов дронами и артиллерией по российским оккупантам. Он также пригрозил врагу еще большими потерями.
Соответствующее видео появилось на странице главкома в Telegram.
"Не скроются. Российские кафиры получают заслуженную расплату за свои преступления", — подписал видео Сырский.
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Напомним, ранее Александр Сырский протестировал боевые роботы в учебном центре ВСУ и заявил об успехе.
Также недавно он проводил встречу с командирами беспилотных систем Вооруженных сил Украины, где обсудил поставки на фронт дронов и средств РЭБ.
В то же время по результатам инспекции главкомом частей, сдерживающих наступление российских войск на передовой, он подчеркнул, что критически важно Торецкое направление.
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