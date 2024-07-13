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Найдем везде – Сырский показал эффектные кадры ударов дронами по оккупантам

13 июля 2024 13:36
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Как ВСУ бьют оккупантов — эпическое видео от Сырского
Удар по расположению россиян. Фото: скриншот
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский показал эффектное видео ударов дронами и артиллерией по российским оккупантам. Он также пригрозил врагу еще большими потерями.

Соответствующее видео появилось на странице главкома в Telegram.

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"Не скроются. Российские кафиры получают заслуженную расплату за свои преступления", — подписал видео Сырский.

Заявления Александра Сырского — последние новости

Напомним, ранее Александр Сырский протестировал боевые роботы в учебном центре ВСУ и заявил об успехе.

Также недавно он проводил встречу с командирами беспилотных систем Вооруженных сил Украины, где обсудил поставки на фронт дронов и средств РЭБ.

В то же время по результатам инспекции главкомом частей, сдерживающих наступление российских войск на передовой, он подчеркнул, что критически важно Торецкое направление.

российские войска ВСУ Украина дроны война в Украине Александр Сырский

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