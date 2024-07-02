Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про появу Торецького напрямку

Сирський повідомив про появу нового критично важливого напрямку на фронті
Головнокомандувач Збройними силами України генерал-полковник Олександр Сирський протягом тижня інспектував частини, які стримують наступальні дії російських загарбників на передовій. Він наголосив, що зараз критично важливим є Торецький напрямок.
Про це Сирський написав у вівторок, 2 липня.
Ситуація на фронтах
"Побував практично в усіх бригадах Покровського, Курахівського, Времівського, Торецького, Краматорського напрямків, а також тих, які ведуть бої у Вовчанську та під Харковом", — повідомив Сирський.
За словами головнокомандувача, усюди тривають жорсткі бойові дії різної інтенсивності. До вже існуючих ділянок фронту додався Торецький напрямок, на якому діє 95 десантно-штурмова бригада, стримуючи постійні наступи російських загарбників.
За словами Сирського, залишається складною ситуація на Покровському напрямку. Росіяни провели заміну штурмових частин, які втратили боєздатність і продовжили наступальні дії.
"Попри високі втрати у бронетехніці, ворог продовжує її використання у поєднанні з інтенсивним вогнем артилерії та ударами fpv дронів", — додав головнокомандувач.
За словами Сирського, Покровський напрямок і надалі потребує постійної уваги та надсилання резервних частин.
На інших напрямках інтенсивність бойових дій знизилася, разом з тим лінія активного фронту збільшилася.
Головні завдання Сил оборони
"На даний час основним проблемним питанням для командирів будь-якого рівня є комплектування частин і підрозділів вмотивованими, якісно підготовленими військовослужбовцями", — зазначив Сирський.
Також серйозним викликом є забезпечення українських військових сучасними засобами РЕБ і ППО, які спроможні протидіяти БпЛА противника.
"Водночас, на нашому боці є перевага у кількості і якості бойових коптерів, насамперед бомберів та FPV дронів, та майстерність операторів, які їх застосовують", — запевнив Сирський.
Генерал додав, що саме це є запорукою успіху ЗСУ та збереження життя бійців. При цьому він наголосив на важливості удосконалення системи тактичної медицини та її інтеграції у вертикаль Медичних сил.
Ще одним важливим напрямком змін, на думку генерала, є адаптація програми базової підготовки військовослужбовців щодо дій в умовах повного панування дронів на полі бою.
Раніше ми повідомяли, що Сирський під час візиту на Донеччину відзначив нагородами військовослужбовців. Він подякував кожному, хто зараз в боях виборює свободу та незалежність.
Раніше Головнокомандувач ЗСУ відзначив українського воїна, який на Донеччині самостійно взяв у полон чотирьох окупантів.
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