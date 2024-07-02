Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про появу Торецького напрямку

Сирський під час планування бойових дій. Фото: Генштаб

Головнокомандувач Збройними силами України генерал-полковник Олександр Сирський протягом тижня інспектував частини, які стримують наступальні дії російських загарбників на передовій. Він наголосив, що зараз критично важливим є Торецький напрямок.

Про це Сирський написав у вівторок, 2 липня.

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Ситуація на фронтах

"Побував практично в усіх бригадах Покровського, Курахівського, Времівського, Торецького, Краматорського напрямків, а також тих, які ведуть бої у Вовчанську та під Харковом", — повідомив Сирський.

За словами головнокомандувача, усюди тривають жорсткі бойові дії різної інтенсивності. До вже існуючих ділянок фронту додався Торецький напрямок, на якому діє 95 десантно-штурмова бригада, стримуючи постійні наступи російських загарбників.

За словами Сирського, залишається складною ситуація на Покровському напрямку. Росіяни провели заміну штурмових частин, які втратили боєздатність і продовжили наступальні дії.

"Попри високі втрати у бронетехніці, ворог продовжує її використання у поєднанні з інтенсивним вогнем артилерії та ударами fpv дронів", — додав головнокомандувач.

За словами Сирського, Покровський напрямок і надалі потребує постійної уваги та надсилання резервних частин.

На інших напрямках інтенсивність бойових дій знизилася, разом з тим лінія активного фронту збільшилася.

Сирський на нараді з бойовими командирами. Фото: Генштаб

Головні завдання Сил оборони

"На даний час основним проблемним питанням для командирів будь-якого рівня є комплектування частин і підрозділів вмотивованими, якісно підготовленими військовослужбовцями", — зазначив Сирський.

Також серйозним викликом є забезпечення українських військових сучасними засобами РЕБ і ППО, які спроможні протидіяти БпЛА противника.

"Водночас, на нашому боці є перевага у кількості і якості бойових коптерів, насамперед бомберів та FPV дронів, та майстерність операторів, які їх застосовують", — запевнив Сирський.

Генерал додав, що саме це є запорукою успіху ЗСУ та збереження життя бійців. При цьому він наголосив на важливості удосконалення системи тактичної медицини та її інтеграції у вертикаль Медичних сил.

Ще одним важливим напрямком змін, на думку генерала, є адаптація програми базової підготовки військовослужбовців щодо дій в умовах повного панування дронів на полі бою.

Раніше ми повідомяли, що Сирський під час візиту на Донеччину відзначив нагородами військовослужбовців. Він подякував кожному, хто зараз в боях виборює свободу та незалежність.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ відзначив українського воїна, який на Донеччині самостійно взяв у полон чотирьох окупантів.