Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о появлении Торецкого направления

Сырский во время планирования боевых действий. Фото: Генштаб

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский в течение недели инспектировал части, сдерживающие наступательные действия российских захватчиков на передовой. Он подчеркнул, что сейчас критически важно Торецкое направление.

Об этом Сырский написал во вторник, 2 июля.

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Ситуация на фронтах

"Побывал практически во всех бригадах Покровского, Кураховского, Времивского, Торецкого, Краматорского направлений, а также ведущих бои в Волчанске и под Харьковом", — сообщил Сырский.

По словам главнокомандующего, всюду продолжаются жесткие боевые действия разной интенсивности. К уже существующим участкам фронта добавилось Торецкое направление, на котором действует 95 десантно-штурмовая бригада, сдерживая постоянные наступления российских захватчиков.

По словам Сырского, остается сложной ситуация в Покровском направлении. Россияне произвели замену штурмовых частей, утративших боеспособность и продолживших наступательные действия.

"Несмотря на высокие потери в бронетехнике, враг продолжает ее использование в сочетании с интенсивным огнем артиллерии и ударами fpv дронов", — добавил главнокомандующий.

По словам Сырского, Покровское направление и дальше требует постоянного внимания и отправки резервных частей.

В других направлениях интенсивность боевых действий снизилась, вместе с тем линия активного фронта увеличилась.

Сырский на совещании с боевыми командирами. Фото: Генштаб

Главные задачи Сил обороны

"В настоящее время основным проблемным вопросом для командиров любого уровня является комплектование частей и подразделений мотивированными, качественно подготовленными военнослужащими", — отметил Сырский.

Также серьезным вызовом является обеспечение украинских военных современными средствами РЭБ и ПВО, способных противодействовать БПЛА противника.

"В то же время, на нашей стороне есть преимущество в количестве и качестве боевых коптеров, прежде бомберов и FPV дронов, и мастерство операторов, которые их применяют", — заверил Сырский.

Генерал добавил, что именно это является залогом успеха ВСУ и сохранения жизни бойцов. При этом он отметил важность усовершенствования системы тактической медицины и ее интеграции в вертикаль Медицинских сил.

Еще одним важным направлением перемен, по мнению генерала, является адаптация программы базовой подготовки военнослужащих к действиям в условиях полного господства дронов на поле боя.

Ранее мы сообщили, что Сырский во время визита в Донбасс отметил наградами военнослужащих. Он поблагодарил каждого, кто сейчас в боях борется за свободу и независимость.

Ранее Главнокомандующий ВСУ отметил украинского воина, который в Донецкой области самостоятельно взял в плен четырех оккупантов.