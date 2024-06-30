Зведення Генштабу по ситуації на фронті 30 червня

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ОП

В Україні у неділю, 30 червня, триває 858 день повномасштабного вторгнення Росії. Протягом минулої доби на фронті відбулося 47 бойових зіткнень з ворогом.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Telegram.

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Ситуація на напрямках фронту

На Харківському напрямку наші війська успішно відбили одну атаку росіян в районі Глибокого. За вчора ворог втратив там 168 осіб особового складу, одну бойову броньовану машину, одну артсистему та 11 автомобілів. Також було пошкоджено танк, чотири артсистеми та чотири автомобілі.

На Куп’янському напрямку триває бій в районі Стельмахівки, ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку українські війська стримують дві атаки противника біля Невського та Макіївки.

На Сіверському напрямку загарбники атакують в районах Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Загалом відбулося п’ять штурмових дій, три з яких уже відбито.

На Краматорському напрямку наші війська стримують три атаки противника в районі Іванівського та Часового Яру та ще одну штурмову дію успішно відбито.

На Торецькому напрямку окупанти двічі безуспішно намагалися покращити своє становище в районах Північного та Південного.

На Покровському напрямку Сили оборони з початку доби відбивали 15 атак противника: зупинено 10 штурмових дій, ще п’ять атак в районах Прогресу, Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки та Новоселівки Першої тривають.

На цьому напрямку ворог втратив за попередню добу 343 військових, два танка, дві ББМ, сім одиниць автомобільної техніки та дві артсистеми. Також пошкоджено чотири бойові броньовані машини, сім автомобілів та сім артсистем.

На Курахівському напрямку за сьогодні відбулося вже 10 атак противника — вісім спроб прориву ворога зазнали невдачі, дві атаки тривають.

На Врем'ївському напрямку війська України відбивають дві атаки росіян в районі Водяного, успішно зупинено штурмові дії ворога в районі Урожайного.

На Гуляйпільському напрямку підрозділи наших військ відбивають одну атаку противника на напрямку Чарівного.

На Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили дві атаки противника в районі Роботиного. Так, за минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, склад пально-мастильних матеріалів та чотири райони зосередження особового складу противника.

У Генштабі наголосили, що завдяки гнучкості системи нашої оборони і злагодженості дій українські воїни впевнено тримають позиції та нищать окупантів.

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Скриншот допису Генштабу

Нагадаємо, ворог застосував проти України понад 800 КАБів за останній тиждень. Зеленський наголосив на необхідності більшої кількості систем ППО для України.

Також ми писали, що два роки тому Сили оборони України деокупували острів Зміїний. В СБУ показали відео зі звільнення території.